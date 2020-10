Fútbol.- El Barça avisa al EDF Logroño y el Atlético se deja sus primeros puntos en la Primera Iberdrola

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona y el Athletic Club colideran la Primera Iberdrola 2020-2021 tras sus victorias de la segunda jornada ante el EDF Logroño y el Sevilla, respectivamente, mientras que el Atlético de Madrid se dejó sus primeros puntos ante la UD Granadilla Tenerife y el Real Madrid tampoco pudo ganar en Valencia.



En el Estadio Johan Cruyff, el Barça recibió este domingo su trofeo de campeón de la pasada campaña y lo celebró con una goleada por 6-0 ante el que será su rival en la final de la Copa de la Reina y que apenas pudo oponerle resistencia.



A los 20 minutos, las de Lluis Cortés ya mandaban por un claro 3-0 gracias a los goles de Martens, Graham Hansen y Vicky Losada, y antes del descanso Aitana Bonmatí hacía el cuarto. Tras el descanso, las blaugranas aflojaron algo y cerraron la victoria con dos tantos en los compases finales de Alexia Putellas y Aitana.



El otro equipo que ha logrado sumar dos victorias en sus dos primeros partidos es el Athletic Club, que olvidó la eliminación en las semifinales coperas ante el EDF Logroño, llevándose los puntos del Jesús Navas con tantos de Lucía García en la primera parte.



En cambio, dos de los aspirantes a estar arriba tropezaron. El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate a un gol en su estadio ante el UD Granadilla Tenerife, que arañó un punto en el minuto 90 con un gol de penalti de Pisco. Van Dongen había abierto el marcador al inicio de la segunda mitad para las de Dani González, que también fallaron un penalti en el minuto 31 con Toni Duggan topándose con Aline Reis.



Tampoco pudo ganar el Levante UD, que firmó tablas (2-2) también en casa ante el recién ascendido SD Eibar, pese a que fue ganando 2-0 con doblete de Esther hasta el minuto 76. Llompart, de penalti, y Thembi Kgatlana, en el 93, le privaron de dos puntos.



Por su parte, el Real Madrid no pudo estrenar su casillero de victorias al empatar a un gol en su visita al Valencia con goles de Asllani para las madridistas y Cubedo a renglón seguido para las valencianistas, mientras que la Real Sociedad debutó con triunfo a domicilio ante el Deportivo ABANCA con tantos de Tejada y Bárbara.



Finalmente, el Espanyol, que la pasada campaña no ganó ningún partido, se impuso también como visitante al Madrid CFF con un tanto de Manuela Vanegas y el recién ascendido Santa Teresa CD logró sus primeros tres puntos en la Primera Iberdrola al ganar 1-2 al Betis, donde Ángela Sosa debutó con un gol que no bastó para contrarrestar los de Belén Martínez y Alba Zafra.