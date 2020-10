Osasuna cierra la plantilla del centenario con 5 altas y 11 salidas

Jugadores de Osasuna y Levante calientan en el terreno de juego de un renovado Estadio de El Sadar donde se disputó el partido entre ambos equipos correspondiente a la tercera jornada de Primera División. EFE/Jesús Diges

Pamplona, 6 oct (EFE).- El Osasuna ha cerrado su plantilla para la temporada del centenario con el fichaje de Ante Budimir, por lo que la entidad navarra ha contabilizado durante este mercado con cinco incorporaciones y once salidas.

“Vamos a quedarnos con lo bueno que tenemos e intentar mejorarlo”, dijo el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez durante la presentación de Lucas Torró como primer fichaje el 5 de agosto en la rueda de prensa celebrada en El Sadar.

Con el espigado delantero croata de 29 años, Osasuna cierra la quinta incorporación para la temporada del centenario después de firmar a Lucas Torró procedente del Eintracht Fráncfort, a Juan Cruz del Elche, Calleri del Deportivo Maldonado y a Jony cedido por la Lazio.

Los navarros se han rascado el bolsillo y finalmente han desembolsado siete millones en jugadores para mejorar la plantilla: con Torró (2.000.000 euros) y Juan Cruz (2.750.000 euros) fichados, y con Enric Gallego (2.000.000 euros) y Raúl Navas (250.000 euros), por variables en sus contratos.

Este lunes, a falta de pocos minutos para las 00:00 horas, Osasuna hizo oficial la salida de Cardona y la llegada de Budimir que, finalmente, cerraron el capítulo de fichajes rojillo, al menos, hasta enero.

Vázquez logró la cesión del croata después de que el futbolista comunicase al club bermellón su intención de dejar atrás Mallorca y cambiar de aires para buscar nuevos retos.

De esta forma, el técnico Jagoba Arrasate ya tiene a otro delantero más que se suma a Adrián, Gallego y Calleri para hacer olvidar a la hinchada rojilla la lesión de su comandante, el Chimy Ávila. El de Rosario se lesionó de gravedad en pretemporada y no parece que pueda volver a tener minutos en esta temporada.

Como todos los años, las últimas horas del mercado de fichajes se vivieron con nervios y expectación por parte de jugadores, clubes y aficionados ante posibles movimientos de última hora.

En el apartado de despedidas, Osasuna temía la salida previo pago de su cláusula de rescisión de hombres importantes del equipo como Rubén García o Aridane, algo que finalmente no se dio y que dejan a Arrasate contento con el plantel para una temporada tan especial como la actual, en la que la conmemoración del centenario se une a la reforma de El Sadar.

Por otro lado, los jugadores que han salido de Pamplona por su condición de cedidos, o por la cesión o venta del conjunto rojillo, son: Estupiñán (Watford), Fran Mérida (Espanyol), Cardona (Mallorca), Lato (Valencia), Arnáiz (Leganés), Juan Villar (Almería), Perea (Leganés), Rober Ibáñez (Leganés), Barbero (Alcorcón), Otegui (Badajoz) y Jaume Grau (Tondela).