Coca-Cola vende su participación en empresa láctea Estrella Azul de Panamá

Panamá, 30 sep (EFE).- La alianza comercial formada por Compañía Coca-Cola y Coca-Cola FEMSA vendió la totalidad de sus acciones en Estrella Azul a la firma Panama Dairy Ventures Ltd, que queda como el único accionista de Industrias Lácteas S.A (Estrella Azul), una de las principales del sector en el país centroamericano.

En un comunicado en el que no se precisó la cifra de la transacción, la División LATAM de Coca-Cola FEMSA informó este miércoles de que desde 2019 se inició un "proceso de evaluación de opciones estratégicas que permitieran mejorar la competitividad" del negocio, y que "el nuevo inversionista es ideal para impulsar la recuperación del sector y asegurar la sostenibilidad a largo plazo de Estrella Azul".

"Panama Dairy Ventures pertenece a un grupo multi-latino que opera en la región centroamericana, siendo activo en la industria alimenticia y de consumo masivo. El nuevo dueño llega para aportar al país una importante experiencia y conocimiento en el sector lácteo y para continuar impulsando la marca Estrella Azul, un icono de Panamá", indicó la misiva de Coca-Cola FEMSA.

Agregó que el mercado lácteo panameño es uno de los más competitivos de la región, cuenta con una infraestructura sólida que permite la producción de leche cruda de la más alta calidad y es un sector muy dinámico.

Panamá produce cerca de 300 millones de litros de leche anual, 100 millones de leche de grado A y el resto de grados B y C, de acuerdo con la información del sector.

"Seguiremos profundizando nuestra relación con Panamá, enfocándonos en nuestro negocio principal de bebidas carbonatadas, jugos, aguas, maltas, té y bebidas a base de semillas a través del cual llegamos a más de 4 millones de panameños", indicó Coca-Cola FEMSA.

Por su parte, Panama Dairy Ventures declaró que está comprometida con "unir esfuerzos con los ganaderos y colaboradores para invertir, innovar y continuar abasteciendo a los consumidores con productos de la más alta calidad".

Estrella Azul anunció que continuará operando sin interrupciones garantizándole la compra de leche a sus más de 200 proveedores y abasteciendo de forma normal sus productos a los clientes en todo el país, de acuerdo con el comunicado oficial.