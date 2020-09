Maduro reconoce que Venezuela perdió el 99 % de ingresos en divisas en seis años

Fotografía cedida por prensa de Miraflores donde se observa al presidente venezolano Nicolas Maduro mientras da una declaración en Caracas (Venezuela). . EFE/PRENSA MIRAFLORES/ NO VENTAS

Caracas, 29 sep (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reconoció este martes que su país perdió el 99 % del volumen de ingresos en divisas en los últimos seis años, lo que achacó a las sanciones estadounidenses que calificó como una "guerra total".

"En seis años, perdimos el 99 % del volumen de ingreso en divisas, dicho de otra manera, de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de uno", aseguró al presentar una "ley antibloqueo" ante la Asamblea Constituyente, un organismo compuesto solo por chavistas y que ha asumido las funciones del Parlamento.

El Gobierno venezolano no suele difundir datos oficiales acerca de la economía.

UNA CAÍDA "GIGANTESCA"

Según el mandatario, el Estado venezolano ha registrado una "gigantesca" caída en las cifras de ingresos, al pasar de recibir 56.000 millones de dólares, a menos de 400 millones de dólares el año pasado.

El descenso de los ingresos, que como el mismo Maduro reconoció no había sido hecho público hasta ahora, supone un "desplome sin precedentes que ignora la derecha y que ignora cierta izquierda exquisita".

"Sin duda, es un terremoto a los cimientos mismos de toda la economía, tuvo como cauce inicial la guerra declarada a los precios del petróleo (...) posteriormente, cuando los precios iniciaron una relativa recuperación (...) se pasó entonces a la fase 2, el colapso, el bloqueo total y la persecución total a la economía y las finanzas del país", agregó.

Asimismo, hizo hincapié en que "el ritmo de caída de los ingresos externos, desde 2015, se eleva a 30.000 millones de dólares al año".

En su opinión, "esta cifra desafía la propia imaginación", así como el sufrimiento que ha hecho padecer al pueblo venezolano.

Por eso, el gobernante pidió a la audiencia que busque "cualquier país del mundo" y le pregunte "a sus economistas qué pasaría si esa economía dejara de recibir 30.000 millones de dólares al año durante cinco años".

Por eso, se preguntó qué sucedería ante "la abrupta caída de ingresos eternos" y cómo afectaría a sus indicadores, balanza comercial, Producto Interno Bruto o a los índice de precios, entre otros.

INFORMALIZACIÓN ECONÓMICA

Como consecuencia, según afirmó, se ha creado "un proceso, de facto, de informalización económica, caótica y especulativa".

Maduro aseguró que la estrategia del Gobierno de EE.UU. incluyó una "persecución financiera para asfixiar económicamente" las operaciones jurídico-políticas en tribunales extranjeros para despojarla de sus activos.

También un "embargo económico internacional del petróleo y los productos venezolanos", así como un "sabotaje interno para provocar la destrucción del equipo industrial" de la empresa estatal PDVSA.

Acerca de la producción petrolera venezolana, aseguró que entre, 2014 y 2019, cayó un 66,5 %.

"Para 2019, solo generamos un tercio del petróleo que producíamos en 2014", concluyó el jefe de Estado venezolano.

Venezuela producía en 1998 unos 3,3 millones de barriles de petróleo diarios y, según distintas fuentes, hoy produce unos 400.000, si bien el Gobierno venezolano no ha hecho pública la cifra ni, desde hace meses, el precio al que vende el crudo.