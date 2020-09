Ausencia de estándar de datos frena la financiación sostenible

(Bloomberg) -- A medida que las inversiones ESG, o socialmente responsables, han proliferado en los últimos años, también lo han hecho los estándares, definiciones y estrategias del sector, lo que resulta en una confusión que perjudica a los inversores sostenibles. Eso es lo que dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su perspectiva anual de negocios y finanzas, publicada el martes.

La organización mantiene que si bien la consideración de temas ambientales, sociales y de gobernanza se está “convirtiendo rápidamente en parte de las finanzas tradicionales”, hay “poco entendimiento común” sobre “cuáles son o deberían ser los objetivos de inversión ESG”. Si bien la mayoría de los inversores intentan incorporar factores ESG para gestionar mejor los riesgos e impulsar los rendimientos, estos carecen de las herramientas necesarias para hacerlo de manera eficiente, tales como datos sistemáticos, lecturas comparables y metodologías transparentes, señaló la OCDE.

La inversión sostenible ha crecido rápidamente en los últimos años, con más de US$30 billones de activos en todo el mundo que ahora incorporan cierto nivel de consideración responsable. Los inversores han adoptado la ESG porque clientes, empleados y el público están presionando para que contribuyan a una sociedad más justa y más verde, y porque hay un reconocimiento creciente de que “los riesgos no financieros de la inversión socialmente responsable pueden tener un impacto significativo en los rendimientos ajustados al riesgo”, dijo la OCDE, señalando el coronavirus como un ejemplo.

“La pandemia de covid-19 ha destacado la necesidad urgente de considerar la capacidad de recuperación de las finanzas, tanto en el sistema financiero como en el papel que desempeñan el capital y los inversores para hacer que los sistemas económicos y sociales sean más dinámicos y capaces de resistir choques externos”, dijo la OCDE. El informe “es un llamamiento a la acción para que los Gobiernos y los participantes del mercado hagan que la inversión ESG sea más justa, más transparente y más eficiente”.

Los datos de ESG, que hacen un seguimiento del rendimiento de las empresas en diversos aspectos, desde las emisiones carbono hasta la diversidad de su fuerza laboral, no son sistemáticos ni están completos. No hay estándares universales para la divulgación de datos relacionados con la inversión responsable y las empresas no están obligadas a proporcionar información ESG.

Las prácticas actuales del mercado “presentan una visión fragmentada e incoherente de los riesgos y el rendimiento de ESG” y los fiduciarios, como los gestores de activos, no siempre pueden obtener los datos y la información que necesitan para administrar los riesgos de ESG de manera efectiva.

“Si no se abordan, las dificultades en la inversión ESG podrían socavar la confianza de los inversores en las clasificaciones, índices, y carteras ESG”, dijo la OCDE. “No podemos confiar en que las finanzas obtengan mejores resultados ambientales, sociales o de gobernanza si los inversores no tienen las herramientas y la información adecuada para fijar el precio de los riesgos y de la inversión directa”.

La OCDE, con sede en París, un club de las democracias más ricas del mundo, se estableció en la década de 1960 para dar forma a las políticas que fomentan la prosperidad y la igualdad.

