Uruguay.- Rambleta conmemora el centenario de Mario Benedetti con un ciclo de poesía, pensamiento y artes escénicas

25/09/2020 Cultura.- Rambleta conmemora el centenario de Mario Benedetti con un ciclo de poesía, pensamiento y artes escénicas. La Rambleta de València conmemorará el centenario del nacimiento del escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo Mario Benedetti con el ciclo 'Aunque no tenga permiso', "un homenaje a quien destacó por su poesía universal, marcada por el compromiso social, la justicia, la libertad y el amor", y que ha logrado conectar el género "con distintas generaciones hasta la actualidad a través del poder de la palabra con un lenguaje sencillo, claro y directo". POLITICA ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA RAMBLETA



VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)



La Rambleta de València conmemorará el centenario del nacimiento del escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo Mario Benedetti con el ciclo 'Aunque no tenga permiso', "un homenaje a quien destacó por su poesía universal, marcada por el compromiso social, la justicia, la libertad y el amor", y que ha logrado conectar el género "con distintas generaciones hasta la actualidad a través del poder de la palabra con un lenguaje sencillo, claro y directo".



'Aunque no tenga permiso' contará con el estreno nacional de 'Te quiero, Benedetti' el 1 de octubre, una pieza creada ad hoc para la celebración de este ciclo, destaca el espacio cultural en un comunicado.



Alberto San Juan y el guitarrista y compositor Fernando Egozcue ofrecerán un recital homenaje al poeta. Y a través de él, de sus poemas y prosas, un homenaje a otras voces de la literatura latinoamericana y española, como Sábato, Cernuda, Zambrano, Galeano y Salinas, entre otras. Y a través de todas ellas, a las personas que tuvieron que exiliarse de su tierra, a ambos lados del océano, para sobrevivir a la miseria o a la persecución política.



El 2 de octubre, Rambleta realizará una jornada de debate y pensamiento crítico junto a Jot Down. Una nueva jornada de 'Futuro Imperfecto' que protagonizará la directora del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, Eva Valero Juan, en una entrevista conducida por la periodista Bárbara Ayuso, donde posteriormente también participarán los poetas Alfonso Vila, Azahara Alonso y Alejandro Simón, en una mesa redonda que analizará el futuro de la poesía, moderada por el subdirector de Jot Down, Ricardo Jonás.



El ciclo finalizará el 3 de octubre con el espectáculo 'Benedetterías', de Anititrán Compañía Flamenca, de la bailaora valenciana Ana Lloris, donde flamenco, poesía, danza, música y teatro se dan la mano en un precioso paseo por algunos de los poemas más conocidos de Mario Benedetti.