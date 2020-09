Uruguay mantiene tasa de referencia; inicia estrategia monetaria

(Bloomberg) -- Uruguay mantuvo los costos de endeudamiento sin cambios, menos de un mes después de adoptar una tasa de referencia como su principal herramienta de política monetaria por primera vez en más de siete años.

El banco central mantuvo el jueves su tasa clave en 4,5%. La política monetaria continuará brindando liquidez, a medida que las primeras señales de recuperación se vean empañadas por la incertidumbre en la región y los brotes de covid-19 en otras partes del mundo, dijo el banco en una declaración en su sitio web.

El banco, que actualmente tiene como objetivo un rango de inflación de 3% a 7%, dijo que se endurecerá gradualmente una vez que el ritmo de la actividad económica amerite tal movimiento.

Ahora que la pandemia empuja a Uruguay hacia su recesión más profunda en 18 años, los formuladores de política están dando prioridad al apoyo a la economía sobre la lucha contra la inflación persistentemente elevada: el IPC del país se desaceleró a 9,8% en agosto, en comparación con 2,4% en Brasil y 4,1% en México. Después de que el banco informara una caída de 10,6% en el PIB del segundo trimestre la semana pasada, los analistas ahora esperan que la economía se contraiga 4% este año.

El Gobierno planea adoptar una meta de inflación de 3% a 6% a partir de septiembre de 2022, con miras a reducir la inflación a aproximadamente 3,7% en 2024. Los economistas pronostican una desaceleración de la inflación a 7% para fines de 2022.

La próxima reunión de política monetaria del banco está programada para el 5 de noviembre.

