Banco del BRICS quiere vender hasta US$7.000M de deuda este año

(Bloomberg) -- El banco supranacional creado por el grupo de países BRICS tiene la intención de regresar al mercado de bonos el próximo trimestre y pretende recaudar entre US$6.000 millones y US$7.000 millones en total este año para combatir el coronavirus, dijo el miércoles un alto funcionario del banco.

“Prometimos que, durante el transcurso de este año, pondremos a disposición de nuestros países miembro US$10.000 millones en apoyo relacionado con la salud para combatir la pandemia”, dijo Leslie Maasdorp, vicepresidente y director financiero del Nuevo Banco de Desarrollo, en una entrevista telefónica.

Agregó que el banco tiene una base de inversionistas de alta calidad a largo plazo, como bancos centrales, que representaron 66% de la demanda total de su bono de US$2.000 millones a cinco años que fue valorado durante la noche. Entre ellos figuran el Banco Popular de China y la Autoridad Monetaria de Hong Kong.

El más reciente acuerdo de bonos en dólares del banco se produjo en medio de un auge en las emisiones globales a medida que las empresas se apresuran a aprovechar un entorno amigable en términos de tasas de interés.

El Nuevo Banco de Desarrollo ahora tiene cinco bonos en circulación denominados en yuanes que totalizan 13.000 millones de yuanes (US$1.900 millones), dos de los cuales fueron emitidos en abril y julio, respectivamente, según datos compilados por Bloomberg. Además del bono por US$2.000 millones que emitió durante la noche, vendió en junio un bono de US$1.500 millones que vencerá en 2023.

El banco también planea un nuevo programa de bonos panda de 20.000 millones de yuanes en China, que le permitirá vender múltiples emisiones de bonos denominados en yuanes durante los próximos 18 meses a dos años, dijo Maasdorp.

Con sede en Shanghái, el Nuevo Banco de Desarrollo presta servicios a los países que forman parte del bloque BRICS, es decir Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahora tiene una cartera total de US$21.000 millones, según Maasdorp.

Nota Original:BRICS Bank Aims to Sell Up to $7 Billion of Debt This Year (2)

