La banda CNCO llega a su quinto aniversario como dueña de su destino

Fotografía cedida por Sony Music de la banda CNCO. EFE/Sony Music

Miami, 9 sep (EFE).- Hace cinco años Joel Pimentel, Erick Colón, Richard Camacho, Christopher Vélez y Zabdiel de Jesús estaban comenzando las grabaciones del reality "La Banda", aquel concurso artístico lanzado por Ricky Martin en Univision.

Hoy en día, los entonces adolescentes son jóvenes hombres que han traspasado fronteras con su música y se han hecho dueños de sus carreras y su destino.

"El mayor cambio desde esa época es que ahora tenemos control y nos interesamos en participar y tener decisión en lo que hacemos", dijo Camacho a Efe, mientras que sus compañeros, sentados a su alrededor, asentían con la cabeza.

"Hemos aprendido mucho y ahora nos involucramos en todo, desde la música, la ropa, los bailes, qué hacemos. Todo", agregó De Jesús.

No son solo palabras, los artistas están entre los compositores de "Beso", su más reciente sencillo, que salió la semana pasada y que desde este miércoles cuenta con un divertido video en el que los chicos de CNCO se ven a sí mismos como parte de un programa de televisión.

"Pudimos hasta actuar", dijo entre risas Colón, quien aparece con una peluca e interpreta a un galán en medio de una historia de amor. Sus compañeros también aparecen con divertidos maquillajes.

UN ÉXITO GRACIAS A TIKTOK

Como una banda de cantautores y bailarines, CNCO es el grupo perfecto para aprovechar el fenómeno de la plataforma TikTok en el mundo de la música.

"La verdad es que 'Beso' se ha disparado en popularidad gracias a TikTok", reconoció Pimentel.

En menos de una semana, la canción ha generado casi 7.000 videos de usuarios y este martes, a tan solo cuatro días de su lanzamiento, se estrenó en las listas semanales de las canciones latinas más populares de la cartelera Billboard en el cuarto lugar.

"Obviamente le teníamos mucha fe a la canción, pero la velocidad con la que ha crecido su popularidad tiene que ver mucho con su éxito en las redes y como nuestras fans han disfrutado haciendo sus bailes y sus videos", aportó De Jesús.

Eso, a pesar de que no se les hizo fácil recuperar el nivel físico necesario para sus enérgicas y complicadas coreografías.

"Pasamos mucho tiempo separados, sin practicar con la cuarentena. Nos tocó esforzarnos para entregar a nuestras fans lo mejor que podemos hacer", admitió Colón.

Los jóvenes, de entre 24 y 19 años, estrenaron "Beso" en vivo el domingo pasado cuando debutaron en el escenario de los MTV Video Music Awards.

"Fue una experiencia increíble y rara. En vez de ir a un hotel alquilamos una casa y no hicimos nada más que ir de la casa a los ensayos y al final a los VMAs. Todo lo hicimos con el mayor cuidado y respetando las normas de protección contra el coronavirus", indicó Vélez.

CINCO AÑOS JUNTOS

A diferencia de la mayoría de las bandas que han salido de producciones de "reality show", CNCO no ha dado espacio para chismes sobre desavenencias entre ellos. Tampoco rumores de diferencias creativas o sueños de carreras como solistas.

"Creo que nosotros tuvimos la suerte de que comenzamos con un equipo muy disciplinado, que nos enseñó a ser muy serios con el trabajo y la importancia de mantenernos unidos", dijo De Jesús al opinar en qué se diferencian de otras bandas que se han separado.

Los chicos pasaron más de un año siendo parte de la organización de Ricky Martin, a quien le agradecen el "liderazgo" y la "guía".

"Todo lo que aprendimos en los primeros años lo estamos poniendo en práctica ahora que tenemos más independencia y responsabilidad", aseguraron.

También en sus inicios aprendieron a dirimir sus diferencias de opinión. Pero para ellos, por encima de todo eso hay algo los ha mantenido unidos y les hace sentir que serán compañeros de camino al menos a mediano plazo y no es secreto: "Nos queremos mucho", afirmaron los chicos de CNCO.

Alicia Civita