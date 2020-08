Dos filmes de Uruguay y Argentina premiados en la sección cocina de Málaga

El director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar (5d), posa en foto de familia con los premiados con las Biznagas de Plata en el I Concurso de Documentales Cinema Cocina. EFE/Jorge Zapata.

Málaga (España), 27 ago (EFE).- Los documentales "Criollo" (Uruguay) y "Purity" (Argentina) han sido premiados en el I Concurso de Documentales Cinema Cocina, que por primera vez ha llevado la gastronomía a la competición de un festival de cine, el de Málaga (sur de España).

"Criollo", sobre la identidad culinaria de Uruguay, recibió una mención del jurado del I Concurso de Documentales Cinema Cocina, que otorgó su premio principal -la Biznaga de Plata- a dos filmes españoles, el largometraje "Oro rojo", de Jesús Sotomayor, sobre el atún de almadraba, y el corto "No creo que vaya a llover", de Adrià Guxens, una diatriba entre tradición y futuro.

"Oro rojo" es la segunda entrega de una trilogía dedicada al atún en Barbate (Cádiz, sur de España), desde su pesca con esa técnica milenaria a su llegada al mercado de Japón, y "Jin Tian Bu Hui Xia Yu" (No creo que vaya a llover), es un viaje a China para mostrar un problema universal, la conservación de las tradiciones.

El jurado destacó del documental uruguayo -dirigido por Pablo Banchero y producido por We Cook Films-, su prolija narración sobre una gastronomía construida a base de las aportaciones de diferentes oleadas migratorias.

Un filme que cuenta con la participación de varios de los protagonistas actuales de la cocina uruguaya, entre ellos el cocinero Hugo Soca, y otros expertos como el sumiller español Josep Roca (El Celler de Can Roca).

Mientras que "Purity" recibió una Biznaga de Plata del público, que eligió los mejores largometrajes y cortos entre los once trabajos españoles e iberoamericanos a concurso -a los que se sumaron dos de exhibición-.

"Purity" es un largometraje firmado por el argentino Alfred Olivieri y su productora House of Chef, un pasaje en la vida del cocinero argentino afincado en Uruguay Juan Peralta Ramos una vez que ha decidido abandonar su vida urbanita para vivir y trabajar más cerca de la naturaleza en busca de la mayor pureza posible de ingredientes y técnicas culinarias.

El corto elegido por el público fue "El sentido del cacao", del español Alberto Utrera, que plasma la investigación desarrollada por Jordi Roca, repostero de El Celler de Can Roca (Gerona, noreste de España), para ayudar, a través del chocolate a personas que han perdido el sentido del olfato y del gusto.

Organizado por el Festival de Málaga y Lumen Proyectos Gastronómicos, Cinema Cocina ha llevado a su primer concurso documentales como "La última cena", protagonizada por el cocinero español Dani García; "Constante y El Floridita de Hemingway", con Jorge Perugorría y basada en la vida del coctelero Constante Ribalaigua o "Los últimos de la mejana", sobre la importancia de la agricultura y de una alimentación saludable.