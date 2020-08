Argentina solicita plan FMI para sustituir acuerdo de US$57.000M

(Bloomberg) -- El Gobierno de Argentina solicitó formalmente el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por un nuevo programa para reemplazar un crédito récord de US$57.000 millones de 2018 que no logró levantar a una economía propensa a la crisis.

Funcionarios pidieron iniciar las consultas por US$44.000 millones en pagos adeudados al prestamista multilateral como parte de un acuerdo anterior que nunca se desembolsó por completo, según una carta enviada a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y publicada en Twitter el miércoles. El Gobierno elogió al FMI por una “relación constructiva” hasta ahora y dijo que quiere que el nuevo programa evite los inconvenientes del anterior.

Las negociaciones marcarán un capítulo más en una relación complicada. El nuevo acuerdo será el 22º del país con el FMI y, a menudo, ha pautado el preludio de una crisis económica más profunda. El FMI ha sido históricamente percibido como un villano en Argentina y el más reciente acuerdo solo atizó el fuego.

“Es esencial que se realice una evaluación precisa de los desafíos de Argentina, y esperemos intercambiar opiniones con su staff sobre estas cuestiones”, dice la carta, firmada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del banco central, Miguel Pesce.

La medida surge cuando Argentina se acerca a la etapa final de una reestructuración de deuda de US$65.000 millones con tenedores de bonos privados después de más de seis meses de negociaciones. Los acreedores tienen hasta el 28 de agosto para aceptar una oferta valorada en un promedio de 55 centavos por dólar. Ese acuerdo allana el camino para que el Gobierno inicie conversaciones con el FMI.

El Gobierno apunta a llegar a un acuerdo antes de abril y así tener tiempo suficiente para renegociar un pago de US$2.000 millones adeudado al Club de París que no se puede abordar sin un plan existente del FMI, anticipó Bloomberg News a principios de este mes.

Plan económico

Las próximas conversaciones de Argentina con el FMI probablemente requerirán que el presidente, Alberto Fernández, esboce un plan económico de manera explícita. La economía está bajo presión como resultado de una inflación anual de 43%, el tercer año consecutivo de recesión y una tasa de desempleo de dos dígitos. Sin acceso al crédito internacional, el Gobierno imprimió dinero durante la pandemia para financiar medidas de estímulo, lo que generó preocupaciones de que la inflación se disparará nuevamente.

Un tema clave de las discusiones del FMI sobre Argentina probablemente se centrará en los controles cambiarios y de capital implementados por la administración anterior y mantenidos por Fernández. Los ahorristas argentinos solo pueden cambiar pesos por US$200 al mes y deben pagar un impuesto de 30% sobre esa y cualquier otra compra de moneda extranjera. El tipo de cambio no oficial, ahora de 137 pesos por dólar, supera con creces el tipo de cambio spot de 74 por dólar.

Los planes fiscales del Gobierno también figurarán en la discusión. El déficit fiscal totalizó más de US$3.400 millones en cada mes del segundo trimestre, frente a solo US$62 millones en enero. El Gobierno de Fernández hizo campaña contra las medidas de austeridad y se enfrenta a elecciones de medio término el próximo año.

“Estamos determinados a recomenzar el proceso de implementación de un sendero fiscal consistente una vez que los efectos de la pandemia desaparezcan, reduciendo el déficit fiscal primario de un modo que sea compatible tanto con la sustentabilidad de la deuda pública, como con la recuperación económica”, se lee en el carta, que agrega que el Gobierno sería transparente con los negociadores.

Difícil historia

Frente a una caída del peso en 2018, el Gobierno promercado de Mauricio Macri recibió un rescate récord del FMI. Como parte del préstamo de US$57.000 millones, de los cuales se desembolsaron US$44.000 millones, el Gobierno recortó el gasto público. Los desembolsos programados para fines de 2019 fueron cancelados en medio de la incertidumbre política y económica.

El acuerdo de tres años, conocido como acuerdo stand-by, concentró los pagos de capital entre 2021 y 2023. El nuevo programa buscará abordar los próximos pagos, según la carta. Las directrices del FMI no permiten el default de los pagos.

Nota Original:Argentina Asks for New IMF Plan to Replace $57 Billion Deal (1)

©2020 Bloomberg L.P.