AI alerta de la discriminación de los pueblos indígenas de Argentina durante la pandemia

En la imagen, la directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de AI Argentina, Paola García Rey. EFE/David Fernández/Archivo

Buenos Aires, 6 ago (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que la discriminación de varios pueblos indígenas en Argentina "se ha visto profundizada" por la COVID-19 y las medidas de aislamiento, al punto de registrar al menos 20 casos de vulneración de derechos en todo el país durante la pandemia.

Así lo constató Paola García Rey, directora adjunta de AI Argentina, quien recordó que estos casos se suman "a los más de 200 conflictos" en torno a las comunidades indígenas que el organismo de derechos humanos detectó en los últimos años en el país suramericano.

"La pandemia exacerbó la situación de vulneración, discriminación, xenofobia y pobreza que históricamente atraviesan los pueblos originarios en el país y que requiere de medidas inmediatas para atender las urgencias del contexto actual", aseveró en un comunicado.

Dicho texto, difundido en vísperas del Día Internacional de los Pueblos Originarios, que se celebrará el próximo 9 de agosto, informó acerca de situaciones de "abuso de la fuerza" por parte de agentes de seguridad en, al menos, cuatro provincias argentinas: Chaco, Río Negro, Santa Fe y Tucumán.

También señaló que algunas comunidades de las provincias de Chubut, Neuquén y San Juan no han podido acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una ayuda estatal aprobada en el marco de la pandemia que se dirige a las familias más vulnerables.

En otras provincias como Misiones, Santa Fe, y de nuevo Chaco y San Juan, los pueblos indígenas no han visto garantizado su acceso a la salud, con escasez de "agua segura" y unas condiciones sanitarias que "no son las adecuadas para enfrentar la pandemia", según AI.

Asimismo, la emergencia sanitaria no ha detenido el "avance de la industria extractiva", como es el caso de la región de Catamarca, en donde las actividades de exploración y explotación de litio "han generado conflictos con las comunidades locales".

Por todo ello, el organismo de derechos humanos mantuvo un encuentro "productivo" con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), principal organismo de velar por estos pueblos, con el objetivo de poner estos casos en su conocimiento y "profundizar en los problemas que atraviesan las comunidades".

Según el último registro elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, en 2010 vivían en el país 955.032 personas que descendían de pueblos indígenas u originarios, lo que representaba por aquel entonces un 2,4 % de la población total.