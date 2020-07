Dúo de reguetón Ángel y Khriz vuelve al rodeo musical de la mano del joven Eix

En la imagen un registro del dúo urbano puertorriqueño Ángel y Khriz. EFE/Zayra Mo/Archivo

San Juan, 29 jul (EFE).- El veterano dúo puertorriqueño de reguetón de Khriz y Ángel vuelve al rodeo musical con su participación junto al novel artista Eix en el tema "Cómo olvidar" (remix), con el que espera un nuevo impulso en su carrera, que incluirá el lanzamiento de su primer disco en una década.

"Ahora volvemos a la calle y qué mejor que con Eix, que nos dio la oportunidad de hacer el remix", resaltó Christian Colón, nombre verdadero de Khriz, en entrevista este miércoles con Efe.

"Cómo olvidar" (remix) es la segunda remezcla, que Eix lanza al mercado de los sencillos que incluyó en su primer disco, "Yo soy Eix", publicado en abril pasado.

Antes había presentado la versión remix de “Infiel”, en la que aparecen de invitados Rauw Alejandro, Brytiago, Noriel, Kevvo y Jay Wheeler, todos de la nueva camada del género urbano.

Según explicó Eix a Efe, la idea de incluir al veterano dúo en dicha remezcla, surgió durante una discusión con la disquera que los representa, Duars Entertainment, del empresario puertorriqueño Eric Duars.

"Cuando comenzamos a hacer los remix de mi álbum, nos reunimos con la disquera y aceptamos que necesitábamos traer ese sazón de la vieja escuela, y decidimos que Ángel y Khriz le daba esa picardía en el tema", destacó Eix, de 23 años.

Detalló además que Ángel y Khriz cuentan con "un flow" (estilo) "que iba acorde con el tema".

Con este "remix", la nueva y la vieja escuela del reguetón siguen uniendo fuerzas para crear música que trasciende fronteras y generaciones dándole un giro a la versión original y a la carrera musical de Eix, quien está dejando su marca en la industria musical.

"Sinceramente, ellos eran mis favoritos. Si hubiesen sido otros, no quedaban bien para el tema, y no fuese el palo (éxito) que es hoy en día", afirmó Eix, quien a su vez, el jueves lanzará su nuevo tema, "Siempre viva" (remix) junto al puertorriqueño Cauty y el colombiano Lalo Ebratt.

Aunque en los pasados cinco años Khriz y Ángel han lanzado varios sencillos, como "Te encontré" y "Mía", después de lograr éxito con el tema "Ven baílalo"- nombrada como una de las canciones más sonadas de la década pasada-, según la revista Billboard, parecía que la carrera del dúo parecía haber culminado.

"Ven baílalo" destronó en ese listado a otras reconocidas canciones de reguetoneros como "La gasolina", de Daddy Yankee; "Rákata", de Wisin y Yandel; "Dale Don dale", de Don Omar, y "La tortura", de la colombiana Shakira.

No obstante, después de un rompimiento con la compañía de discos Mr.305, fundada por el artista cubano-estadounidense Pitbull, el dúo firmó con la disquera Universal Music y a la que Duars Entertainment se vinculó.

Khriz y Ángel formaron durante la década pasada uno de los dúos con mayor respaldo en el género urbano, además de los también veteranos duetos de Wisin y Yandel, Zion y Lennox, y Yaga y Mackie.

Según explicó Khriz, la demora en publicar un nuevo álbum se debió al rompimiento con la disquera Mr.305.

Aquel disco se llamaría "Los Internacionales", e incluía las colaboraciones de los artistas urbanos puertorriqueños Gocho, Yomo y Franco "El Gorila" y el dominicano Sensato.

"Ahora estamos esperando a sacar el nuevo disco. Hay que hacer turno. Pronto anunciaremos la fecha de lanzamiento en las redes", dijo Khriz.

Jorge J. Muñiz Ortiz