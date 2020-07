Ciencia.-Sismómetros también registran las auroras boreales

29/07/2020 Aurora boreal sobre Alaska POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AARON LOJEWSKI, FAIRBANKS AURORA TOURS



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Perturbaciones del campo magnético de la Tierra que iluminaban el cielo durante una aurora boreal sobre Alaska también fueron capturadas por sismómetros en el suelo.



Al comparar los datos recopilados por cámaras de cielo, magnetómetros y sismómetros durante tres eventos auroras en 2019, el sismólogo de Fairbanks de la Universidad de Alaska, Carl Tape, y sus colegas muestran que es posible combinar la llamativa pantalla de luces característica de las auroras con señales sísmicas, para observar el mismo fenómeno en maneras diferentes.



Los investigadores han sabido por un tiempo que los sismómetros son sensibles a las fluctuaciones magnéticas, y han trabajado para encontrar formas de proteger sus instrumentos contra la influencia magnética o eliminar estas señales no deseadas de sus datos sísmicos. Pero el estudio de la aurora ofrece un ejemplo de cómo los sismómetros podrían combinarse con otros instrumentos para estudiar estas fluctuaciones.



"Puede ser difícil ser definitivo de que estas grabaciones de sismómetros se originan de la misma influencia que lo que está sucediendo a 120 kilómetros en el cielo", dijo Tape. "Ayuda tener una vista simultánea del cielo, para darle más confianza sobre lo que está viendo a partir de las señales a nivel del suelo".



Las auroras ocurren cuando los vientos solares, plasma expulsado de la superficie del Sol, se encuentran con el campo magnético protector que rodea la Tierra. La colisión de partículas produce luces de colores en el cielo y crea fluctuaciones en el campo magnético que a veces se llaman "tormentas" solares o espaciales. Los magnetómetros desplegados en la superficie de la Tierra son el instrumento principal utilizado para detectar estas fluctuaciones, que pueden afectar significativamente las redes eléctricas, los sistemas GPS y otras infraestructuras cruciales. La aurora es comúnmente visible en invierno en regiones de alta latitud como Alaska.



Los sismómetros que interviniero en el estudio son parte de USArray Transportable Array, una red de sismómetros temporales ubicados en América del Norte como parte del proyecto EarthScope.



Estas estaciones sísmicas temporales no están protegidas de los campos magnéticos, a diferencia de las estaciones más permanentes que a menudo están cubiertas de mu-metal, una aleación de níquel-hierro que dirige los campos magnéticos alrededor de los sensores del instrumento. Como resultado, "me sorprendió lo bien que puede grabar tormentas magnéticas en toda la matriz", dijo el sismólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos, Adam Ringler, coautor del estudio, publicado en Seismological Research Letters.



Los datos de la matriz sísmica pueden ayudar a dar sentido a las fuertes variaciones en el campo magnético que ocurren en una dirección magnética este-oeste, agregando una segunda dimensión a los estudios direccionales norte-sur típicos de la aurora y otros tormentas magnéticas, sugieren Tape y sus colegas.



Los investigadores notaron en su artículo que el vínculo entre la aurora boreal y las perturbaciones magnéticas se descubrió por primera vez en Suecia en 1741, y que un sismómetro en Alemania detectó un evento magnético generado por la atmósfera por primera vez durante una fuerte tormenta solar en 1994.



"La gente ha estado haciendo estas conexiones durante 250 años", dijo Tape. "Esto muestra que aún podemos hacer descubrimientos, en este caso con sismómetros, para comprender las auroras".