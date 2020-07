Ensayos de dos vacunas acaban con éxito mientras pandemia de covid-19 sigue avanzando

Repite con corrección en el título ///Londres, 20 Jul 2020 (AFP) - Un medicamento llamado SNG001 reduciría en 79% el riesgo de desarrollar una forma severa de la covid-19, según resultados preliminares publicados el lunes por el laboratorio británico que lo produce, Synairgen.Este tratamiento inhalado utiliza el interferón beta, una proteína natural que participa en la respuesta del organismo contra los virus.El estudio de la universidad de Southampton con 101 pacientes llega a la conclusión de que quienes son tratados con este medicamento tienen un 79% menos de posibilidades de desarrollar formas severas de la enfermedad que los que recibieron un placebo.Estas formas severas obligan a usar respirador y pueden resultar mortales.Los pacientes tratados con SNG001 tienen más del doble de posibilidades de curarse en relación a los que recibieron un placebo.Tres de los pacientes (el 6%) tratados con el placebo murieron, mientras que no hubo ningún fallecido entre los que fueron tratados con SNG001.El estudio se llevó a cabo con una muestra reducida de pacientes y no fue evaluado por un comité de lectura. Sin embargo podría revolucionar la manera como se trata el covid-19.Según el director general de Synairgen, Richard Marsden, podría tratarse de "un gran avance"."Los resultados confirman nuestra convicción de que el interferón beta (...) presenta un potencial enorme como tratamiento por inhalación para restaurar la respuesta inmunitaria de los pulmones, mejorando la protección, acelerando la recuperación y combatiendo el impacto del virus SARS-CoV-2", dijo en un comunicado Tom Wilkinson, profesor de medicina en la universidad de Southampton, que dirige el ensayo.spe/jbo/mc/pc/mar ------------------------------------------------------------- La OMS está preocupada por la "aceleración" de la epidemia de covid-19 en ÁfricaGinebra, 20 Jul 2020 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) se declaró este lunes preocupada por la "aceleración" de la pandemia de covid-19 en el continente africano, que hasta ahora había sido afectado levemente."Estoy muy preocupado por el hecho de que empezamos a ver una aceleración de la enfermedad en África, y todos debemos tomar eso muy en serio y mostrar solidaridad" hacia los países afectados, declaró el director de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, en conferencia de prensa en Ginebra.África es el segundo continente menos afectado, con 15.100 decesos, por delante de Oceanía, según los datos de este lunes recolectados por la AFP con base en fuentes oficiales.Pero Sudáfrica, el más golpeado por la pandemia en el continente, pasó la barra de los 5.000 muertos el domingo."Sudáfrica corre el riesgo de ser un precursor de lo que va a pasar en el resto de África", advirtió Ryan, argumentando que el país había registrado "sus primeros casos muy temprano".Ryan explicó que la enfermedad se había propagado primero en las regiones más ricas de Sudáfrica antes de que se propagara ampliamente "en las regiones más pobres, los municipios y las zonas rurales". Aunque la epidemia se está acelerando en Sudáfrica, con una progresión del 30% durante la semana pasada, no lo está haciendo "más rápido" que en muchos otros países del continente, dijo el responsable de la OMS.Asimismo, citó, la progresión alcanza el 31% en Kenia, 26% en Etiopía, 50% en Madagascar, 57% en Zambia, 69% en Namibia y 66% en Botsuana.Aunque el número total de casos en estos países sigue siendo bajo por ahora, "creo que estamos empezando a ver una aceleración continua de la transmisión en varios países de África subsahariana", agregó."En momentos en que Sudáfrica vive un acontecimiento muy, muy grave, creo que es realmente una señal de lo que el continente podría enfrentar si no se toman medidas urgentes", concluyó.apo/nl/sg/mis/mb