Previa del encuentro: AS Roma recibe en su feudo a Inter

El próximo domingo a las 14:45 se disputará el partido de la trigésimo cuarta jornada de la Serie A, el cual enfrentará a Roma y a Inter en el Stadio Olimpico di Roma.

AS Roma viene con ánimos reforzados para el encuentro de la trigésimo cuarta jornada tras vencer sus dos últimos encuentros 2-1 y 3-0, el primero contra Hellas Verona en su estadio y el segundo contra Brescia Calcio fuera de su campo. Desde que ha empezado la competición, los locales han vencido en 17 de los 33 partidos jugados hasta la fecha, con 61 tantos marcados frente a 44 encajados.

Por su parte, Inter ganó frente a SPAL como visitante por 4-0 y anteriormente lo había hecho también como local ante Torino por 3-1, por lo que pretende aprovechar la inercia ganadora en el feudo de la AS Roma. Hasta la fecha, de los 33 partidos que ha disputado el equipo en la Serie A, ha vencido en 21 de ellos y suma una cifra de 34 goles encajados frente a 72 a favor.

En cuanto a los resultados como local, AS Roma ha ganado nueve veces, ha sido derrotada en cinco ocasiones y ha empatado tres veces en 17 partidos jugados hasta ahora, indicativo de que tendrá que esforzarse durante este encuentro si no quiere perder más puntos en su estadio. A domicilio, Inter tiene un balance de 11 victorias, dos derrotas y tres empates en 16 partidos jugados, por lo que tendrán que ponerse serios en el duelo con AS Roma para llevarse la victoria.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Stadio Olimpico di Roma, de hecho, los números muestran siete derrotas y 12 empates a favor de AS Roma. A su vez, los visitantes no pierden en sus últimas dos visitas al estadio de Roma. El último partido entre Roma e Inter en la competición se celebró en diciembre de 2019 y concluyó con un empate 0-0.

Actualmente, Inter se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de 14 puntos con respecto a su rival. AS Roma cuenta con 57 puntos en el casillero, situándose en el quinto lugar. En cuanto al equipo visitante, Inter, se sitúa en segunda posición con 71 puntos.