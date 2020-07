Óscar Valdez: "Contra Vélez no podré pelear a la ligera"

Óscar Valdez, posa el jueves 15 de junio de 2017, durante una entrevista con Efe en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

México, 18 jul (EFE).- El mexicano Óscar Valdez, quien buscará a finales de año el título mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, advirtió este sábado que deberá hacerlo todo bien para vencer el martes en Las Vegas al puertorriqueño Jayson Vélez.

"Contra Vélez no podré pelear a la ligera, tiene varias derrotas, pero eso no significa nada porque ha perdido contra campeones mundiales como Ronny Ríos, Joseph Díaz y René Alvarado; cuando te enfrentas a rivales de tanta calidad puedes perder, pero es un gran boxeador", aseguró a Efe.

Valdez, de 29 años, viaja este sábado a Las Vegas para enfrentarse a Vélez en una pelea a 10 asaltos en la división superpluma, su primer pleito desde noviembre pasado.

"Estoy ansioso, pasó mucho tiempo desde mi última pelea. Es una bendición tener la oportunidad de subir al cuadrilátero porque con la pandemia no cualquiera puede regresar a su deporte. El boxeo ya se abrió y tengo una oportunidad de hacer lo que más me gusta", agregó.

El mexicano, con 27 triunfos consecutivos, 21 de ellos por nocáut, es uno de los mejores púgiles mexicanos de los últimos años, que después de haberse convertido en el 2009 en el único mexicano medallista en un Mundial amateur, saltó al profesionalismo en el 2012 y desde entonces no conoce la derrota.

Tras reinar en el peso pluma, el púgil subió de categoría y a fines de año retará a su compatriota Miguel Bertchelt por la faja superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Muchos quieren ver mi pelea contra el "Alacrán" Bertchelt, pero ahora no pienso en eso. Estoy concentrado en Vélez. Si puedo lastimarlo al principio del combate, buscaré terminar rápido, sería lo ideal para no desgastarme, aunque será difícil", reconoció.

A pesar del aislamiento por la COVID-19, que en México suma 331.298 casos con 38.310 fallecimientos, Valdez se mantuvo entrenando y llegará en buena forma a la pelea con Vélez, con 29 victorias, seis derrotas y un empate.

Óscar reconoció que su rival de turno es un candidato a título mundial y el martes deberá ser preciso para vencerlo.

Este sábado el mexicano hizo su último entrenamiento y por la tarde viajará a Las Vegas, luego de haber dado negativo a una prueba de la COVID-19.