Ecuador habría alcanzado acuerdo de pago de deuda con China

(Bloomberg) -- El ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Richard Martínez, dijo en una llamada privada con analistas el lunes que el país llegó a un acuerdo con China para reprogramar sus pagos de deuda, según personas que asistieron a la presentación virtual.

Martínez dijo que el productor petrolero sudamericano pagará una fracción del monto adeudado a China y los prestamistas estatales este año y en 2021 antes del aumento de los pagos anuales a partir de 2022, según personas que no están autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto. Bloomberg News también revisó el audio y las diapositivas de la presentación.

El Ministerio de Economía no respondió a múltiples solicitudes de comentarios, mientras que la embajada de China en Quito no respondió llamadas telefónicas durante el horario comercial.

Ecuador busca alivio de la deuda a medida que la pandemia del coronavirus agrava una crisis económica que llevó a la nación a retrasar los pagos de bonos en abril. El Gobierno dijo la semana pasada que había llegado a un acuerdo preliminar con algunos bonistas para reestructurar US$17.400 millones de deuda. China es el mayor acreedor bilateral de Ecuador, con cerca de US$7.000 millones en préstamos.

Como parte de las conversaciones con China, Ecuador también espera obtener US$2.400 millones en nuevos fondos del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, por sus siglas en inglés) y el Banco de Desarrollo de China, dijo Martínez a asistentes en la llamada. Los nuevos préstamos tendrán vencimientos comprendidos entre dos y cinco años y tendrán tasas de interés entre 5,7% y 6,6%, según la presentación.

Ecuador también negoció una entrega a largo plazo de 70 millones de barriles de crudo a China por parte de la estatal Petroecuador, incluidos 20 millones de barriles de un préstamo anterior respaldado por petróleo, según las diapositivas de la presentación. El exmiembro de la OPEP produce cerca de 190 millones de barriles de crudo al año.

El mayor grupo de bonistas ad-hoc de Ecuador dijo el martes que había acordado en principio un canje de bonos que amplía los vencimientos y reduce los cupones y el capital. Un grupo más pequeño, cuya aprobación se requiere para un acuerdo, dijo que era necesario mejorar los términos. Ambos elogiaron al Ministerio de Economía por negociar de buena fe.

Ecuador también está trabajando en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional después de que la pandemia de covid-19 hundiera el acuerdo anterior.

Nota Original:Ecuador Is Said to Secure Lower China Debt Payments Through 2021

©2020 Bloomberg L.P.