Jesse Tyler Ferguson, de "Modern Family", debuta como papá

En la imagen un registro del actor estadounidense Jesse Tyler Ferguson (i) y su esposo, Justin Mikita (d), en Los Ángeles (California, EE.UU.). EFE/Mike Nelson/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 9 jul (EFE).- El actor estadounidense Jesse Tyler Ferguson y su esposo, Justin Mikita, se convirtieron esta semana en padres de su primer hijo, al que han dado el nombre de Beckett Mercer Ferguson-Mikita.

"Los nuevos padres están rebosando de la felicidad y emocionados por esta nueva travesía como una familia de tres", dijo este miércoles un representante de Tyler a la revista People, aunque no dio más detalles.

Ferguson reveló apenas en enero que estaba esperando un bebé con Mikita.

El niño nació poco después del final de la etapa más larga de su carrera profesional, durante la que interpretó al personaje de Mitchell Pritchett en la serie "Modern Family".

Días después, a mediados de febrero, Tyler y Mikita fueron el centro de un baby shower en su honor, organizado por la actriz y empresaria colombiana Sofía Vergara en el patio de su casa en Los Ángeles.

El bebé, que los papás han dicho que esperan que sea "uno de varios", nació el 7 de julio.

Hasta ahora ni Ferguson ni su esposo han publicado algo sobre su hijo en las redes sociales.

Por el contrario, en los últimos días se han dedicado a promover causas a favor de los derechos de las comunidades LGBTQ y afroestadounidense en sus cuentas.

Ayer Ferguson abrió el acceso a sus 2,5 millones de seguidores en Instagram a la actriz y activista Sarah Jones y ha estado promocionando el documental que produjo con Mikita, titulado "Bienvenido a Chechenia" y que se estrenó el 30 de junio en HBO.

La cinta aborda el tema de la represión contra personas homosexuales en ese territorio rusa.

Los nuevos padres se casaron en 2013 en una ceremonia lujosa y llena de estrellas en la ciudad de Nueva York, después de casi tres años de relación.

La pareja se conoció en 2010 en un gimnasio donde ambos entrenaban y poco después crearon la organización sin fines de lucro "Tie the Knot", con la que venden corbatines para hombres para recaudar fondos para causas LGBTQ.

En el aspecto laboral, Ferguson espera ahora que se autoricen las obras de teatro para comenzar su participación en la puesta en escena de "Take Me Out” en el prestigioso distrito teatral neoyorquino de Broadway.