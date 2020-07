Argentina.- Marcelo Luján, Premio Ribera del Duero: "La mujer es el motor del mundo y la literatura no puede quedar exenta"

07/07/2020 Marcelo Luján, galardonado con el VI Premio Internacional Ribera del Duero, y el presidente del jurado, el escritor Fernando Aramburu EUROPA CULTURA ESPAÑA PREMIO INTERNACIONAL RIBERA DEL DUERO



El escritor argentino y afincado en España Marcelo Luján ha sido galardonado este martes con el Premio Internacional Ribera del Duero de narrativa breve, dotado con 50.000 euros, por su obra 'La claridad', seis cuentos en los que la figura femenina se convierte en "eje" del relato, según ha explicado.



"La mujer es el motor del mundo y la literatura no puede quedar exenta", ha manifestado Luján durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo del fallo de este premio, que el autor conoció antes del decreto del estado de alarma y que ha mantenido en secreto todo este tiempo.



Los cuentos de 'La claridad' hablan de miedos, de arrebatos, de amor, y de traición, y en ellos, como en toda su literatura, los personajes femeninos "son ejes" de las historias al igual que lo son en su vida, según ha indicado. "Soy escritor con mucha base naturalista y la figura femenina tiene que estar reflejada según mi pensamiento social", ha indicado el autor.



Luján (Buenos Aires, 1973) ha afirmado que el Premio Internacional es "deseado por los escritores y los cuentistas", por lo que se siente "aturdido". Él, aunque lleva más de 20 años viviendo en España, reivindica su educación en la tradición de su país natal, donde uno nace con este género, que "siempre está presente".



Luján creo que en los últimos años se ha producido una especie de contagio entre los autores latinoamericanos y los europeos, lo que ha propiciado el auge de la narrativa breve, un género "muy difícil de lograr", con un "mecanismo demasiado preciso" que "no permite la distracción".



Según ha recordado, Julio Cortázar hablo durante una conferencia pronunciada en La Haba de la "tensión" del cuento y pronunció una metáfora en la que "descansa la dificultad": "Si novela gana por puntos, el cuento debe ganar por K.O.".



"Hay que noquear al lector en poco tiempo", ha resaltado Luján, quien confía en que el cuento se arraigue y las generaciones futuras hagan "crecer" el género. "Entre los latinoamericanos que vivimos aquí y damos la tabarra con cuento y generaciones nuevas que ven que no es un género menor, el cuento va a ocupar el lugar que merece", ha dicho.



Preguntado por la dotación de este premio, Luján ha señalado que tiene "deudas e hipotecas" a las que podría destinar esta cuantía, pero ningún proyecto concreto. "A lo mejor cambio las puertas de mi casa", ha bromeado.



Luján ha señalado que lo importante siempre es la historia, por lo que no descarta que el coronavirus se convierta en contexto de alguno de sus relatos. "Aunque tengamos la vacuna no tendremos la misma visión del mundo, sabremos que hay algo volando que nos puede matar, y eso nos ha cambiado", ha dicho.