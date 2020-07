Presidente hondureño recibe alta hospitalaria tras superar el Covid-19

SHOTLIST TEGUCIGALPA, HONDURAS2 DE JULIO DE 2020FUENTE: PRESIDENCIA DE HONDURASRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano medio El presidente Juan Orlando Hernández baja los escalones del hospital2. Plano medio El presidente Juan Orlando Hernández sale del hospital y se sube al auto 3. SOUNDBITE 1 - Alicia Jiménez, médica en el Hospital Militar (mujer, español, 20 seg.): "Después de una evaluación médica, laboratorial y radiológica, se considera el alta médica con las recomendaciones de continuar sus medicamentos y cuidados generales para cumplir aislamiento domiciliario." TEGUCIGALPA, HONDURAS17 DE JUNIO DE 2020FUENTE: PRESIDENCIA DE HONDURASRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 4. Plano general del Hospital Militar en Tegucigalpa5. Plano medio de la entrada al hospital6. Plano general entrada del hospital7. Plano panorámico entrada del hospital TEGUCIGALPA, HONDURAS12 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 8. Plano general de médicos caminan en una sala de hospital con pacientes de COVID-19 (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: MUERTE, SUFRIMIENTO)9. Plano medio cuerpo del paciente muerto dentro de una bolsa, en una sala con pacientes con COVID-19 alrededor (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: MUERTE, SUFRIMIENTO)10. Plano medio de médicos11. Plano general carpas donde los pacientes son evaluados para COVID-19 12. Plano general mujer sacada de ambulancia en camilla13. Primer plano médico mide la presión de la mujer14. Plano general una paciente llega a las carpas de prueba15. Plano medio Karina Nieto sentada en una silla de ruedas esperando ser atendida16. Primer plano pacientes esperan a hacerse pruebas17. Plano general people with oxygen masks wait for a medical update inside a tentlas personas con máscaras de oxígeno esperan una actualización médica dentro de una carpalas personas con máscaras de oxígeno esperan una actualización médica dentro de una carpa (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO) ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Dos periodistas hondureños mueren por coronavirusTegucigalpa, 2 Jul 2020 (AFP) - Dos periodistas hondureños, muy conocidos a nivel nacional, murieron en los últimos días a causa del coronavirus, informaron fuentes periodísticas.Pablo Gerardo Matamoros, el segundo al mando del popular canal Hable Como Habla (HCC), falleció este jueves en un hospital privado de la capital, y la tarde del miércoles había muerto en la sureña comunidad de Choluteca Francis Jaqueline Borjórquez.Los compañeros de Matamoros lloraron al transmitir la noticia de la muerte del comunicador, producida en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado dos semanas después de ser diagnosticado.HCH informó que tiene varios periodistas contagiados, algunos de ellos guardando reposo en su casa.Honduras es uno de los países más afectados por la pandemia en Centroamérica. Con 9,3 millones de habitantes, registra 542 muertos en más de 20.000 casos y sus hospitales han colapsado.El presidente Juan Orlando Hernández fue dado de alta este jueves de un hospital donde había sido internado a causa del coronavirus el 16 de junio.nl/dg ------------------------------------------------------------- Presidente hondureño recibe alta hospitalaria tras superar el Covid-19 =(Fotos)= Tegucigalpa, 2 Jul 2020 (AFP) - El presidente hondureño Juan Orlando Hernández recibió este jueves el alta en el hospital donde estaba internado desde el 16 de junio por Covid-19 y dijo que sintió estar "entre la vida y la muerte"."Hemos superado una prueba" y quisiera que "ningún ser humano pase en la angustia de estar entre la vida y la muerte, como sentimos los infectados", expresó el gobernante en un audio distribuido por casa de gobierno.El Hospital Militar informó, a través de la doctora Alicia Jiménez, anunció que Hernández ya está en buenas condiciones pero debe continuar "en aislamiento domiciliario"."Esta enfermedad es seria y mientras no le demos la seriedad de caso seguiremos viendo cientos y miles de contagios y tristemente también muertes", deploró."Los hospitales están colapsando (...) eso ha pasado en casi todos los países, por no decir en todos los países del mundo", subrayó.Llamó a "respetar al Covid-19, aprender a convivir con él, con todos los cuidados necesarios (porque) si seguimos las instrucciones vamos a lograr controlarlo y Hernández anunció que su esposa, Ana García, se está recuperando en casa porque también resultó positiva de la enfermedad.Jiménez explicó en otro audio que Hernández sufrió problemas en los pulmones que provocaron un decaimiento en su estado general.Luego fue atacado por fiebres y problemas respiratorios acentuados, por lo que el equipo médico tuvo que aplicarle más antibióticos y oxígeno y en los últimos días mostró franca mejoría en su estado general.nl /gm