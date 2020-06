Iberoamérica pide que medidas para salir de la crisis estén ligadas al clima

Imagen de Rebeca Grynspan, secretaria general Iberoamericana. EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

Madrid, 25 jun (EFE).- Los países iberoamericanos pidieron este jueves que las medidas económicas para salir de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus estén ligadas a políticas de cambio climático y protección del medio ambiente, según un comunicado del Principado de Andorra, sede de la próxima Cumbre Iberoamericana.

En la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (Codia), los 22 países de la región, reunidos de manera telemática, reivindicaron que la salida a la crisis no deje de lado la agenda medioambiental así como la importancia del agua como recurso "imprescindible" para combatir el cambio climático.

"Uno de los puntos tratados ha girado en torno a la necesidad de que los Estados han de ver las cuestiones medioambientales como una oportunidad de desarrollo económico y en ningún caso recortar presupuestos en esta materia", apunta el texto.

En ese sentido, la directora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Andorra, Sílvia Ferrer, subrayó la importancia de un correcto acceso a agua y saneamiento "de cara a la prevención y la superación de las enfermedades".

La cita, principal plataforma de diálogo político, cooperación y coordinación técnica en temas de agua en Iberoamérica en funcionamiento desde 2001, es una de las antesalas de la reunión de ministros iberoamericanos de Medio Ambiente que tendrá lugar en septiembre, por primera vez en los últimos diez años.

La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, destacó la "especial relevancia" de esta reunión "precisamente por la covid-19", cuando en América Latina "hay 50 millones de personas que no tienen acceso a agua limpia y 120 millones no tienen acceso a saneamiento".

"Es una deuda pendiente del siglo XX, si hablamos de enfrentar la pandemia exitosamente es una condición absolutamente necesaria, ya que esta deficiencia se da principalmente en las áreas rurales y alrededor de las ciudades, en las villas miserias y en lugares que no tienen condiciones de servicios básicos para enfrentar la pandemia", expresó a Efe.

Asimismo, la costarricense quiso recordar el deber de los Estados de "retomar la Agenda 2030" tras la pandemia, donde la parte de la sostenibilidad ambiental "tiene que estar presente".

"El agua tiene el doble propósito, el poder dar acceso a servicio fundamental para la vida y salud y también su aporte en la sostenibilidad ambiental y el equilibrio de los ecosistemas", apuntaló.