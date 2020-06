La transmisión del COVID-19 sube en Panamá con 352 muertes y 14.095 casos

El Ministerio de Salud reportó 8 muertes y 258 nuevos casos de la enfermedad, que llevaron el acumulado a 352 fallecidos y 14.095 contagios confirmados del COVID-19, que se detectó en Panamá el 9 de marzo. EFE/Bienvenido Velasco

Panamá, 2 jun (EFE).- Panamá acumula 352 muertes y superó los 14.000 casos de COVID-19, dijeron este martes las autoridades, que alertaron de un aumento en la tasa de transmisión del nuevo coronavirus y establecieron el uso obligatorio de la mascarilla.

El Ministerio de Salud reportó 8 muertes y 258 nuevos casos de la enfermedad, que llevaron el acumulado a 352 fallecidos y 14.095 contagios confirmados del COVID-19, que se detectó en Panamá el 9 de marzo.

Hospitalizados hay 391 pacientes, 77 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 314 en sala general, y en aislamiento domiciliar están 3.842, de ellos 598 en hoteles que funcional como hospitales.

Se han realizado 69.483 pruebas para detectar el COVID-19, de las que 77 % negativas y 23 % positivas. Los test por 100.000 habitantes ascienden a 1.624, y en las últimas 24 horas se realizaron 848.

Panamá es el tercer país de la región "con mayor número de pruebas por 100.000 habitantes", aseguró la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, Lourdes Moreno.

Las muertes según el rango de edad siguen dándose entre personas mayores de 60 años (251), y la tasa de letalidad del nuevo coronavirus en Panamá es de 2,5.

Las autoridades de Salud informaron de que el número reproductivo efectivo (TR) o tasa de transmisión de contagio ha subido a 1,28, de acuerdo con los datos hasta el 30 de mayo, por encima del 1,03 de la semana anterior.

Pero aseveraron que la capacidad hospitalaria no ha sido rebasada y que el 60 % de los más de 600 corregimientos del país se encuentran libres de COVID-19.

La ministra de Salud, Rosario Turner, resaltó que a la par de estos corregimientos libres de la enfermedad hay otros 23 que tienen un RT por arriba de 1m y sostuvo que las autoridades sanitarias cumplirán con su compromiso de estar en estas comunidades "para coordinar las coberturas y la atención de la población".

Este martes se estableció el uso obligatorio de mascarilla en todo el país, por lo que las autoridades sanitarias le recordaron a la población que se velará porque se cumpla esta norma.

Si la población no usa la mascarilla ni mantiene el distanciamiento físico o no evita salir de casa "nos veremos en la necesidad de establecer cercos sanitarios, o en el peor de los casos regresar a una cuarentena (firme), situación que para nadie es beneficiosa", dijo Turner.

Desde este lunes Panamá reemplazó las restricciones a la movilidad por género y de dos horas diarias vigentes desde el 25 de marzo por un toque de queda nocturno, una flexibilización de la cuarentena nacional vigente que se notó en las calles con más afluencia de movimiento.

También ayer comenzó la segunda fase o bloque de las actividades productivas a nivel nacional, que incluye la construcción pública, las industrias y las iglesias, en camino hacia una normalización gradual y escalonada del país.