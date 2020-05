Perú supera los 4.000 fallecidos y 140.000 casos de COVID-19

Fotografía del 26 de mayo de 2020 de transeúntes en las calles de Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 28 may (EFE).- Perú superó este jueves los 4.000 fallecidos y 140.000 casos detectados de la epidemia de COVID-19, que mantiene su fuerte impacto en el país andino, el segundo más afectado por la enfermedad en Latinoamérica.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que en las últimas horas fallecieron otras 116 personas y se detectaron 5.874 casos, tras haberse tomado 23.519 pruebas.

Con esas cifras, el total de fallecidos en el país se elevó a 4.099 y los casos detectados a 141.779, mientras que las pruebas llegaron a 928.797 a nivel nacional.

Del total de casos detectados, 8.395 han sido hospitalizados, 128 más que el día anterior, mientras 943 de ellos permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

CASI 60.000 RECUPERADOS

A pesar de la alta tasa de contagios, el Ministerio agregó que en las últimas horas también se recuperaron otras 3.363 personas, con lo que se llegó a 59.442 afectados que cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un hospital.

Lima, una ciudad don 10 millones de habitantes, se mantuvo como la más afectada en el país, al llegar a un total de 87.478 casos, seguida por el puerto vecino del Callao, con 9.953, y las regiones norteñas de Lambayeque, con 7.020; Piura, con 6.942, y Loreto, con 3.959.

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, informó, a su turno, que hasta el momento han fallecido 137 policías y 7.793 están contagiados, 323 de los cuales permanecen hospitalizados.

PACIENTES EN SUS VIVIENDAS

En una exposición ante el pleno del Congreso, Zeballos detalló que el 85 % de los infectados con COVID-19 permanecen en sus viviendas, ya que "no requieren hospitalización, pero sí atención médica, acompañamiento y asistencia del Estado".

El primer ministro también dijo que "al interior del Ejecutivo se viene evaluando un nuevo subsidio" económico para entregar a la población más vulnerable, al haberse extendido la cuarentena por la emergencia sanitaria hasta el próximo 30 de junio.

Recordó que desde que se dictó la cuarentena, el pasado 16 de marzo, el Ejecutivo ha aprobado decretos que dispusieron la universalización del derecho a la salud, la comercialización obligatoria de medicamentos genéricos y la entrega de ayudas económicas.

Zeballos destacó, además, el incremento en la capacidad de atención a los enfermos, que ha permitido tener 1.090 camas UCI y 10.965 camas hospitalarias, con la intención de llegar a 20.000 de estas y a 2.000 de cuidados intensivos a fines de junio.

APOYO INTERNACIONAL

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció, por su parte, que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) otorgará 2 millones de dólares al Gobierno peruano para que entregue asistencia humanitaria a la población vulnerable, incluidos migrantes y refugiados que han sido afectados por la crisis económica.

De esta contribución, que proviene de fondos multilaterales, 1,5 millones de dólares serán destinados a un "esquema de transferencias monetarias" y 500.000 dólares a fortalecer los esfuerzos del Gobierno peruano para mejorar la cadena logística humanitaria.

Exteriores detalló que gracias a esta iniciativa se podrá extender la asignación de los bonos económicos que se entrega en el Perú a unos 14.000 beneficiarios adicionales, además de fortalecer la coordinación y el apoyo logístico que da el PMA al Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú (Indeci).

EE.UU. ENTREGA 8 MILLONES

La embajada de Estados Unidos informó, por su parte, que el Gobierno de su país ha "comprometido" la entrega de 8 millones para Perú en alianza con el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU), para apoyar a los inmigrantes y refugiados venezolanos y a la población local de bajos ingresos.

El proyecto, que será entregado mediante la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), comenzará en junio de 2020 y se extenderá hasta mayo de 2023 con el objetivo de aumentar el acceso a la financiación, ayudar a los empresarios y facilitar el acceso a oportunidades de empleo.

Se implementará a través del Proyecto Inclusión Económica para complementar los esfuerzos de los Gobiernos de EE.UU., Perú y de organizaciones humanitarias como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

WOCCU se ha asociado con la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP) y HIAS Inc., que "aportarán experiencia única" para apoyar el proyecto, que también desplegará "un sólido servicio de subvenciones" para llegar a organizaciones locales e integrarlas en sus actividades y proporcionar apoyo mediante subvenciones iniciales a empresarios individuales, concluyó la embajada.