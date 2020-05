El argentino Leonel Vangioni deja de ser jugador del Monterrey

El defensor Leonel Vangioni del Monterrey celebra una anotación. EFE/Jorge Núñez/Archivo

Monterrey (México), 26 may (EFE).- El defensa argentino Leonel Vangioni informó este martes en sus redes sociales que dejó de ser jugador de los Rayados de Monterrey, campeones del fútbol mexicano.

"Se termina una etapa en mi carrera y quería agradecerle al club Rayados por estos tres años que pasamos juntos y a toda su afición por el respeto y cariño que me brindaron siempre", publicó el lateral.

El canterano de Newell's Old Boys llegó al Monterrey en el Apertura 2017 proveniente del Milán.

Nacido en Santa Fe, conquistó la Liga del Apertura 2019, la Copa de Campeones de la Concacaf 2019 y el tercer lugar en el Mundial de Clubes pasado.

El jugador de 33 años perdió protagonismo en el recién cancelado Clausura 2020 al lesionarse y solo disputar 4 de 10 encuentros. En el título obtenido ante el América en diciembre pasado, Vangioni fue titular en los 6 partidos del equipo en la fase final.

Con Rayados participó en un total de 94 encuentros, en los que pudo anotar 4 goles, repartir 5 asistencias, ser amonestado 26 veces y sufrir 2 expulsiones.

El portero argentino Marcelo Barovero es otro de quienes está cerca de confirmar su salida del Monterrey. ESPN reportó que el jugador de 36 años no renovará contrato con la institución del norte de México (vence el 30 de junio) y analiza ofertas de equipos mexicanos y de la Major League Soccer.

El exarquero del River Plate llegó a Rayados en el Apertura 2018 después de pasar por el Necaxa. El nacido en Córdoba fue el cancerbero titular del Monterrey desde su llegada hasta el Clausura 2020.

Braovero participó en la conquista de la Liga en diciembre ante el América, la Copa de Campeones de la Concacaf 2019 y el tercer lugar del Mundial de Clubes. Con Rayados acumuló 85 partidos en los que recibió 95 tantos y dejó su meta 28 ocasiones en 0, además de recibir cuatro tarjetas amarillas.

El cordobés llegó al fútbol mexicano en el Apertura 2016 al fichar por los Rayos del Necaxa, escuadra con la que logró disputar las semifinales en su primer torneo.

Con los Rayos, Barovero disputó 73 duelos, permitió 72 goles y dejó su portería 24 veces en 0. Además fue 4 veces amonestado.

El Monterrey, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, finalizó el Clausura 2020 en la última posición de la clasificación, sin poder ganar en ninguno de los 10 duelos disputados. Los Rayados venían de conseguir su quinto título de Liga.