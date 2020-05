El Michael Jordan de Israel tiene todas las de ganar: Z. Chafets

(Bloomberg) -- La semana pasada, Benjamín Netanyahu prestó juramento para su quinto mandato como primer ministro de Israel. Esta semana, está siendo procesado por cargos de fraude, abuso de confianza y soborno en el tribunal distrital de Jerusalén.

En las últimas elecciones, detractores políticos de Netanyahu lo denunciaron de dictador, comparándolo con el turco Recep Tayyip Erdogan o el francés Luis XIV, quien proclamó “yo soy el Estado”. Sus partidarios lo vitoreaban como “Bibi, rey de Israel”. Netanyahu se compara modestamente con su héroe, Winston Churchill.

Hay algo de verdad en todas estas comparaciones. Pero la figura a la que más se parece es Michael Jordan, la superestrella del baloncesto que lideró a los Chicago Bulls hacia seis campeonatos de la NBA y se convirtió, en todos los sentidos, en el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. “El último baile”, un documental de 10 capítulos sobre Jordan, se ha convertido en uno de los documentales más descargados de la era COVID-19.

Jordan, por supuesto, combinó un talento natural fenomenal, una ética de trabajo fanática, un alto coeficiente intelectual profesional y una negativa absoluta a aceptar cualquier cosa menos que la victoria. Matoneaba a sus compañeros de equipo para que cumplieran con sus estándares. Alimentaba rencores contra sus oponentes para mantenerse enardecido. Intimidaba a los árbitros para que le dieran el beneficio de la duda. Su filosofía era simple: ganar a cualquier costo.

En pocas palabras, eso es Netanyahu: un competidor implacable al que le encanta jugar en los escenarios más brillantes con las apuestas más altas. Los dos comparten una arrogante confianza en sí mismos mezclada con una fuerte paranoia. Al igual que Mike, Bibi es el tipo con el cigarro más largo en la sala, el ego más grande en el edificio y las victorias resultantes de la negativa a terminar en cualquier lugar que no fuera el primero.

Esta dominante voluntad de poder es lo que permitió la reelección de Bibi. El partido Azul y Blanco, su principal socio de coalición, emitió el voto electoral de que nunca serviría en un Gobierno liderado por un hombre que enfrenta cargos criminales por abuso de confianza, fraude y soborno. Y, sin embargo, allí están, sentados en la mesa de Bibi.

El líder de Azul y Banco, Benjamín Gantz, tiene el título de ministro de Defensa y primer ministro alterno (asume el cargo principal en 18 meses, por acuerdo), pero ya ha aceptado su papel de facto como segundo tras Bibi. En una entrevista televisiva en horario estelar transmitida esta semana, Gantz públicamente hizo caso omiso de su promesa de campaña de no servir en un Gobierno de Netanyahu y no dijo una sola palabra negativa sobre su nuevo jefe.

Bibi tratará a Gantz con respeto siempre que le sea útil, y luego lo abandonará sin pensarlo dos veces. Así es como trata con los socios de la coalición y el “elenco de apoyo” del partido Likud (la frase que usaba Jordan para describir a sus compañeros de equipo). Todos, incluido Gantz, lo saben. Pero cuando se quiere jugar, se juega según las reglas del mejor jugador de todos los tiempos.

La reputación de ganador de Netanyahu le precede en el tribunal. Influenciará a la multitud contra los jueces y convertirá los abucheos de la galería de prensa en adrenalina. Los jueces son presumiblemente honestos, pero también son humanos y nunca han estado bajo el tipo de presión que Bibi sabe infligir, a través de partidarios congregados, en ruedas de prensa, redes sociales y otros medios.

Los fiscales también están nerviosos. Tienen montones de evidencia. Han analizado el caso mil veces. No ven cómo podrían perder. Pero Bibi sí. Y eso es lo que temen.

La estrategia básica de Bibi es utilizar el tiempo a su favor. Los procedimientos del tribunal de distrito tomarán al menos un año. Si pierde, puede apelar ante la Corte Suprema y ganar más tiempo. Hasta entonces, disfruta de la presunción de inocencia y de la reciente decisión de la Corte Suprema de que es elegible para servir como primer ministro, incluso con acusaciones penales pendientes.

El último baile cierra con una reflexión de Jordan sobre su carrera. Desde la sala de su mansión junto al mar, irradia carisma, encanto y satisfacción. Ahora es demasiado viejo para jugar, pero las llamas de los competitivos no se apagan tan fácilmente (La película argumenta largo y tendido que, con las disculpas de la superestrella de la NBA LeBron James, Jordan sigue siendo el mejor jugador de todos los tiempos).

Bibi también es propietario de una villa junto al mar, en la costa mediterránea, pero no está dispuesto a retirarse. Ya ha dicho que tiene la intención de presentarse nuevamente en las próximas elecciones. ¿Y por qué no? Cumplirá 71 años en otoño y todavía está claramente en la cima. Si sale airoso de los tribunales, como temen sus adversarios, ¿quién sabe cuándo será su último baile?

Nota Original:The Michael Jordan of Israel Has All the Shots: Zev Chafets

©2020 Bloomberg L.P.