Zidane exprime a sus jugadores en el tercer entrenamiento de la semana

El defensa del Real Madrid Sergio Ramos controla el balón durante un entrenamiento del equipo la semana pasada. EFE/Real Madrid

Madrid, 20 may (EFE).- El Real Madrid se ejercitó por tercera vez esta semana en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en una sesión de alta carga física para continuar con la puesta a punto de cara a la reanudación de LaLiga Santander, parada desde el pasado 10 de marzo debido a la pandemia del coronavirus.

Los futbolistas volvieron a disfrutar de los trabajos en grupo, tras comenzar una nueva fase de entrenamientos este lunes, comenzando con estiramientos, ejercicios de presión y posesión, disparos a puerta y carrera continua, según informa el club en un comunicado.

Los porteros realizaron trabajo específico y el serbio Luka Jovic y el hispano-dominicano Mariano Díaz volvieron a ser las únicas ausencias para Zidane, que aún no ha podido contar con ellos sobre el césped desde la vuelta a los entrenamientos.

Al serbio se le diagnosticó “una fractura extraarticular en el hueso calcáneo del pie derecho” el 8 de mayo y podría estar de baja en torno a un mes y medio, mientras que Mariano sufre molestias también en el pie derecho, aunque no se informó de la gravedad de estas.

Así, el Real Madrid sigue con su preparación de cara a la reanudación de LaLiga Santander, parada desde mediados de marzo por la pandemia del coronavirus, y en la que ocupa la segunda posición de la clasificación a dos puntos del líder, el Barcelona.

LaLiga espera que se puedan concluir las once jornadas que faltan, posiblemente a partir del 12 de junio, según su presidente Javier Tebas, aunque siempre a expensas de la evolución de la enfermedad y de las autorizaciones del Gobierno.