Van Nistelrooy niega que dijera a Capello que el vestuario del Madrid olía a alcohol

El exfutbolista holandés Ruud van Nistelrooy. EFE/Víctor Lerena/Archivo

Redacción deportes, 20 may (EFE).- El holandés Ruud Van Nistelrooy, exjugador del Real Madrid, entre otros, negó este miércoles que dijera a su exentrenador Fabio Capello que el vestuario madridista "olía a alcohol" en los últimos meses madrileños del brasileño Ronaldo Nazario.

"A tenor de unas declaraciones que se le atribuyen a Fabio Capello, señalando que yo, en su día, le comenté que el vestuario del @realmadrid 'olía a alcohol' quiero desmentir rotundamente tales afirmaciones. Ese vestuario desde el primer día demostró una profesionalidad máxima", escribió Van Nistelrooy, que jugó cuatro años en el Real Madrid, en su cuenta de Twitter.

"Desde el primero hasta el último compañero trabajamos y defendimos el escudo del club de una forma íntegra y profesional", concluyó.

El exdelantero holandés, que ganó la Liga de 2007 con Capello en el Madrid, desmintió las afirmaciones de Capello, quien repasó el martes los últimos meses de Ronaldo en el cuadro madridista en la televisión italiana "Sky Sport".

"El talento más grande que entrené es Ronaldo, el 'Gordo', para que nos entendamos. Y a la vez fue el que más problemas me creó en el vestuario. Hacía fiestas, cualquier cosa. Una vez Van Nistelrooy me dijo 'míster, pero aquí en el vestuario huele a alcohol'", sostuvo Capello.

"Luego cuando Ronaldo se fue (al Milan, en enero de 2007), nosotros empezamos a ganar, pero si hablamos de talento, él fue el más grande, sin duda", agregó el técnico italiano, que puntualizó que tiene un óptimo vínculo de amistad con el "Fenómeno".