El coronavirus amenaza el futuro del fútbol femenino argentino

Buenos Aires, 20 may (EFE).- El 2019 fue un año histórico para el fútbol femenino argentino: la selección ganó por primera vez una medalla en los Juegos Panamericanos y volvió a disputar un Mundial después de 12 años.

Además, la Liga adquirió una condición semiprofesional.

Sin embargo, en 2020 el coronavirus y sus consecuencias amenazan los logros y derechos adquiridos por las jugadoras.

La cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno el 20 de marzo, que regirá, al menos, hasta el 24 de mayo, hizo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendiera la temporada 2019/2020 cuando todavía faltaba por disputarse toda la fase del campeonato para definir al campeón y la fase permanencia, que determina los descensos.

El comienzo del próximo torneo, al igual que pasa con el masculino, no tiene fecha estipulada.

Uno de los mayores temores de las jugadoras es que los clubes dejen de recibir dinero de la AFA para sostener la "profesionalización" de la Liga.

El órgano rector del fútbol argentino solo exige que cada equipo tenga, al menos, ocho jugadoras con contrato y envía a los clubes participantes el dinero correspondiente para solventarlos.

El 29 de abril, Jorge Barrios, presidente del fútbol femenino de la AFA, dijo al sitio web Toda Pasión que "la AFA no puede seguir pagando el subsidio del fútbol femenino".

"El convenio se termina el 30 de junio y no lo vamos a renovar. Si no hubiera pasado esto de la pandemia de coronavirus nos podíamos sentar a charlar sobre renovar el subsidio, pero hoy la AFA no está en condiciones de pagar", añadió.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, lo contradijo ese mismo día en varias entrevistas.

"El fútbol femenino es y seguirá siendo profesional y el subsidio que reciben los clubes seguirá vigente y sin ninguna interrupción, por decisión del presidente de la AFA Claudio Tapia", escribió en su cuenta de Twitter Barrios más tarde.

Futbolistas Unidas Argentinas, el colectivo de las jugadoras locales que luchan "por un fútbol feminista, disidente, federal y profesional", aseguró, en cartas públicas enviadas a Tapia y al titular de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, que los "mensajes contradictorios" acrecentaban la "incertidumbre general que sienten".

"Entendemos que la coyuntura actual hace imposible tener certezas respecto del futuro. Sin embargo, creemos que la comunicación de las medidas que se tomen debe ser más prudente y formal, debiendo ser emitida de manera oficial por la asociación madre del fútbol argentino directamente hacia nosotras para que no se generen dudas, malentendidos ni confusión", dice el texto.

Florencia Sánchez, una de las jugadoras de Gimnasia y Esgrima La Plata (de la Primera División) que tiene contrato e integrante de Futbolistas Unidas Argentinas, dijo en diálogo por videollamada con Efe que el fútbol femenino está en una "situación compleja".

"Para mí sigue siendo una incertidumbre porque no hay desde los medios oficiales una declaración que sostenga eso que se dijo. Cuando dijeron que iban a poner el subsidio lo dijeron, salieron en todos los medios, hicieron mucha exhibición. Ahora eso no sucedió", explicó Sánchez.

La delantera, de 29 años, dijo que siente "mucha responsabilidad" ante "la posibilidad" de que "los derechos que se consiguieron se desmoronen de un día para el otro".

"Creo que tenemos que patear puertas para dejarlas abiertas para la próxima generación. Yo tuve mucha suerte. Llegué a jugar en la Primera División porque tuve la suerte de que mi familia me acompañara y por todas las jugadoras con anterioridad que venían pateando puertas", precisó.

La atacante consideró que, en este contexto de cuarentena y pandemia, hay que evitar que el fútbol femenino pierda "lo que se ganó" para que "todo lo que se construya a partir de ahora sea sobre la base de lo que ya se consiguió".

Ayelén Pujol, autora del libro '¡Qué jugadora!' (2019, editorial Ariel), la investigación más completa sobre la historia del fútbol femenino argentino, aseguró en diálogo telefónico con Efe que, en el fútbol, a nivel global, las más perjudicadas son las mujeres.

"Lo que está en riesgo a nivel mundial, porque los propios manejos de las federaciones así lo demuestran, no sé si es la continuidad del fútbol femenino, pero sí hay algo de la disciplina que está en riesgo. Hay un informe de FIFPro que salió hace unas semanas que habla de la amenaza de la continuidad del fútbol femenino tal y cómo está", señaló.

"Lo de AFA, por otra parte, tampoco fue un comunicado oficial. Es bastante desprolijo todo lo que pasó, y lo que da cuenta eso, es de la improvisación", añadió la periodista, que trabaja en CNN Radio Argentina y en Radio Provincia.

Sin embargo, dijo que hay algo que le genera esperanza: "La organización de las propias jugadoras, que se organizan colectivamente con las tensiones que eso implica porque es un colectivo muy grande".

"Se construyó en el último tiempo y en articulación con lo que pasó con los feminismos en la calle, una amalgama interesante que lleva a que muchas de las futbolistas tengan conciencia de clase y de género como para pelear por mantener lo que ya consiguieron", aseguró Pujol.

