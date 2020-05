Consejos de expertos para el arte de la conversación virtual

(Bloomberg) -- Como introvertida de armario que evita las llamadas telefónicas personales, excepto en casos de extrema emergencia o muerte, tiendo a sentirme molesta cuando alguien llama por teléfono de la nada. Es como irrumpir en la casa de alguien sin previo aviso. ¡Qué intrusión!

Entonces, para mí, un desarrollo especial de la era de la pandemia ha sido particularmente sorprendente. Me encontré felizmente levantando mi teléfono para estar cara a cara con amigos en Nashville e East Village en Manhattan. Para el día de la madre me acerqué con hermanos y familia extensa; la semana pasada, por primera vez en mucho tiempo, llamé a mi abuelo en Dallas, solo para saludar.

En el trabajo, anticipo ansiosamente las reuniones editoriales semanales por el sistema de videoconferencia interno; llamo a mis colegas con breves preguntas cuando el correo electrónico hubiera sido suficiente, y luego llamo a otros para informar sobre la llamada que acabamos de tener.

Pero he notado que, en general, necesitamos algo de ayuda. Estoy segura de que pueden identificarse: los chats grupales de Zoom, las fiestas virtuales de cumpleaños y las “reuniones” familiares que son víctimas de tramos de silencio incómodo, o el comienzo tambaleante de las personas que hablan entre sí y luego retroceden, asustadas. Luego está el hecho simple de que muchas personas aparentemente no piensan antes de –tal vez, no saben cómo– hacer preguntas simples o genuinamente interesantes a los demás.

La ironía es que no hay mucho que podamos hacer con nuestras comunidades familiares y sociales en este momento, excepto conversar. Y esa puede ser la única cosa en esta era moderna que casi hemos olvidado por completo.

Entonces se me ocurrió preguntar a algunos expertos cómo hacerlo mejor. Como escribió Alexander Pope: ”La verdadera facilidad para hablar proviene del arte, no del azar, ya que aquellos que han aprendido a bailar se mueven más fácilmente.”

La conversación es lo único que tenemos

Wendy Kraus es psicoterapeuta desde hace 15 años y trabajadora social clínica con licencia que, en circunstancias normales, trabaja desde oficinas en Nueva York. Según Kraus, parte de la conexión que se ofrece a través de Zoom y esta nueva cultura de mayor “registro” es en realidad un remedio para curar una enfermedad social: las relaciones superficiales proporcionadas por las redes sociales, que han reemplazado a las redes de apoyo más profundas.

“Las redes sociales son una salida realmente alienante. A menudo es una presentación distorsionada a nivel de la superficie de quiénes somos y qué está sucediendo en nuestra vida”, dice Kraus. Nos desplazamos como autómatas para ver instantáneas y fragmentos de la vida de otras personas que en realidad no indican sus realidades externas e internas. Una fotografía no ofrece una verdadera idea de cómo se siente alguien, ni una idea de lo que piensa. No hay contexto, no hay una perspectiva amplia para nada de eso, lo que puede dejar a los usuarios sintiéndose vacíos, por decir lo menos.

Últimamente, sin embargo, “ha habido un paso lejos de las conversaciones excesivamente curadas y la conexión a nivel de superficie promovida a través de las redes sociales”, dice Kraus. “Lo que escucho es que las personas son mucho más vulnerables en la conversación, mucho más propensas a decir la verdad. Me siento realmente animada por eso”.

El 30% de sus clientes, dice Kraus, son profesionales que viven solos en Nueva York. Muchos buscan activamente la intimidad que proporciona una buena conversación y están utilizando nuevas plataformas de la manera más generativa y conectiva posible. “Celebrar cumpleaños y happy hours en Zoom, ponerse cara a cara y cenar juntos, estas son adaptaciones realmente únicas a la tecnología”, dice Kraus. “La gente se siente envalentonada para conectarse realmente a nivel humano”.

Catherine Blyth, quien escribió The Art of Conversation (El arte de la conversación), dice que las llamadas telefónicas e incluso los mensajes de WhatsApp que ha intercambiado con familiares y amigos le han brindado un gran consuelo en un momento inquietante.

“Por el momento en que estamos ahora, la tecnología ha sido increíble. Se permiten conversaciones de una manera que no podría haber imaginado cuando escribí el libro”, dice Blyth, llamando por teléfono desde su casa en Inglaterra. “Ciertamente creo que somos animales sociales, y uno de los muchos efectos secundarios crueles de esto es cómo se nos niega la intimidad y el contacto. Pero hay algunos beneficios: no hay que verse bien para tener una conversación telefónica. Y ahora, todos tenemos una participación en el juego. Tenemos un terreno común. Hay una especie de urgencia y carga en nuestros intercambios”.

Por supuesto, nada de eso significa que automáticamente seamos buenos para hablar. “Una buena conversación es aquella en la que estamos compartiendo auténticamente desde el corazón”, dice Kraus. “Es una oportunidad para ser visto de manera legible e importante para nosotros. Crea una sensación de profundo bienestar interior. Es un sentido de pertenencia”.

A veces necesitamos un poco de ayuda para llegar allí.

Sr. Modales

“Para mí, una conversación es sobre una conexión entre dos personas”, dice David Coggins, hablando por teléfono desde el West Village de Manhattan. Coggins escribió Men and Manners (Hombres y modales), sobre el tema mismo de conectarse a través de buenos modales y etiqueta. Lo importante es ser abierto y humano, dice, incluso vulnerable. No requiere un alto coeficiente intelectual o el ingenio de un comediante, solo requiere un oído dispuesto.

“Una buena conversación comienza con poder hacer una pregunta y poder escuchar la respuesta”, dice Coggins. “Cuando alguien habla de algo que le importa, es mucho más interesante”.

Es crucial escuchar las respuestas, dice. “Realmente trata de entender a la otra persona. Tarda un poco más, pero vale la pena. Las personas son más interesantes de lo que les damos crédito”.

Y tómalo con suavidad. La mayoría de las conversaciones no deberían ser una carga para ninguna de las partes, lo que no está relacionado con lo significativas que pueden ser. A veces, los chismes del vecindario pueden ser tan gratificantes como las discusiones profundas sobre la espiritualidad o la política, otro famoso tema tabú. La forma en que se maneja un tema es tan esencial como el tema en sí.

“Realmente valoro a las personas que no conversan sobre sí mismas”, dice Coggins. “Todos amamos a las personas modestas, que pueden tomar una broma y que pueden hacer una broma. Un buen conversador resalta eso en alguien”.

Conversación conflictiva

El opuesto de un diálogo enriquecedor, por supuesto, es uno que te haga sentir mal. O estalla en un conflicto abierto, o se pliega en la sutil alienación que ocurre cuando nos malinterpretan, nos hacen sentir incómodos o incluso nos dejan sin voz.

“Hay quienes su idea de conversación es el rendimiento. Piensan que son Oscar Wilde”, dice Blyth. “Estos son los que simplemente no pueden evitar sentir que tienen que entretenerte, y solo quieres un botón para apagarlos”.

La tecnología mal manejada, dice ella, puede empeorar las cosas. Al menos si estás hablando con alguien cara a cara, darán señales no verbales, como los brazos cruzados o los ojos vidriosos, lo que puede indicar que el hablante ha perdido la audiencia. No es así por teléfono. “Es la falta de autoconciencia, es uno de los peligros de la tecnología”, dice Blyth. “La gente se queda sola en una habitación, y piensan que son [figurativamente] una estrella porno, y es una desinhibición total”.

Aquí se aplican reglas útiles, como en circunstancias normales: si estás en cámara, sonríe.

Mira a la otra persona a los ojos, pero no la perfores como un rayo láser.

Mantén una postura alerta.

Evita embarcarte en monólogos personales.

“Trata de no ser mandón”, dice Blyth, y señala que cualquier tendencia dominante general para exigir que la otra persona hable sobre algo determinado ciertamente parecerá bastante grosera.

Haz preguntas que lleven al oyente a compartir algunos de los eventos, pensamientos o inspiraciones de su día, pero no hagas preguntas interminables. Una buena conversación debería sentirse como un partido de tenis, no como la Inquisición española.

“El arte de la conversación está en tomar turnos, cambiar de bando, es como un juego”, dice Blyth.

