Los nominados a mejor musical nuevo son “Dear Evan Hansen”, “& Juliet”, “Amelie” y “Waitress”. En la categoría de mejor obra nueva están “A Very Expensive Poison” de Lucy Prebble, “Leopoldstadt” de Tom Stoppard, la adaptación de Arthur Schnitzler de “The Doctor” y “The Ocean At The End Of The Lane”, una versión teatral de la novela de Neil Gaiman.