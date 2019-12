Durante años, incluso décadas, Sandler ha declinado dar entrevistas a medios impresos. Pero la mañana después del estreno de “Uncut Gems” en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el actor de 53 años se sentó con The Associated Press para una entrevista con Josh y Benny. Habían salido a celebrar hasta tarde en la víspera y Sandler se lamentaba por no haber comido después de la premiere. “Gran error”, dijo mientras los Safdies reían.