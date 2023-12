Cinco consejos prácticos para mamás en la era digital

Enseña a los niños y niñas a protegerse: el contacto con la tecnología es inevitable, por ello es importante no sólo la vigilancia sino también advertir a niños y niñas sobre tomar precauciones en línea, tales como no compartir datos personales, no responder mensajes de extraños, abstenerse de responder a comunicaciones en línea que resulten confusas o que les generan incomodidad, hasta no concertar encuentros con desconocidos.