El cantante, está consciente de que esta caída pudo haber sido fatal si no se hubieran controlado las cosas: “El caballo casi me pasa por encima, pero yo sabía que la pirotecnia podía hacer que mi caballo arrancara a correr, afortunadamente me hizo caso y me devuelve el amor que le invertí... ni modo me tocó a mí”, comenta el hijo de Joan Sebastian.