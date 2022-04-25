تحدثت ناتاليا أوريرو وغوستافو باساني، أبطال «إيوسي، الجاسوس التائب»، عن الموضوع المأساوي للمسلسل

أجرى Infobae مقابلة مع الأوروغواي ناتاليا أوريرو والأرجنتيني غوستافو باساني قبل وقت قصير من العرض الأول لفيلم «إيوسي: الجاسوس التائب»

في 29 أبريل، وصلت سلسلة Iosi، الجاسوس التائب، من إخراج دانيال بورمان (العناق المكسور) وكتابته سيباستيان بورنسزتاين (أوديسة جايلز) على Prime Video. يروي قصة خوسيه بيريز (الذي لعبه غوستافو باساني)، وهو عميل لجهاز المخابرات الأرجنتيني بمهمة التسلل إلى الجالية اليهودية لعدة سنوات. في هذه المهمة يتم مراقبته من قبل كلوديا (ناتاليا أوريرو)، جاسوس آخر، معاد للسامية. تحت اسم إيوسي، يحصل على وثائق كانت ستستخدم لارتكاب أسوأ هجوم على القارة الأمريكية قبل البرجين التوأمين: تفجير مبنى AMIA في بوينس آيرس في عام 1994. كما ورد أن هذه المواد استخدمت في الهجوم على السفارة الإسرائيلية قبل عامين.

قبل العرض الأول للحلقة الأولى من ثماني حلقات، تحدث أبطالها إلى Infobae.

— كيف كان بناء شخصيات معقدة مثل إيوسي، التي تعيش في عالمين وكلوديا، لذلك تتشبث بأفكارها المعادية للسامية؟

باساني: — أولاً اعتمدت على كتاب [إيوسي، الجاسوس التائب، بقلم ميريام لوين وهوراسيو لوتزكي]. إنه لأمر مدهش وهناك الكثير من المعلومات هناك. ثم دخلت في ثقافة الشعب اليهودي: قرأت الكثير من المعلومات من البطاركة إلى تأسيس دولة إسرائيل، تعلمت عن وجباتهم، وأخذت دروسًا في اللغة العبرية. واعتمد بشكل كبير على ما حدث للشخصية: شياطينه، سعيه للخلاص. وهذا البحث عن الحقيقة، التي تتحدى لنا الأرجنتينيين كثيرًا أيضًا.

أبعد من حقيقة أنه فيلم تجسس، ركزت على رؤية رحلة اكتشاف الذات تلك. الشخص الذي يبدأ كيوسف وينتهي به الأمر إلى إيوسي، الذي يبدأ بشعور قوي معاد للسامية وينتهي به الأمر ليصبح يهوديًا آخر. لذلك كانت حقا رحلة، جميلة كممثل، على الرغم من أننا نحسب أسوأ الهجمات في أمريكا اللاتينية.

تتناول السلسلة خلفية أسوأ هجوم على القارة الأمريكية قبل البرجين التوأمين: تفجير مبنى AMIA في بوينس آيرس في عام 1994.

أوريرو: «شخصيتي في خدمة التاريخ، وقال انه يوضح ما يحدث لإيوسي. وهي عميلة لأجهزة الاستخبارات السرية الأرجنتينية: فهي بعيدة جدا بالنسبة لي، مع شخصية بعيدة جدا ومثالية، وهذا هو السبب في أنني وجدت أنه من المثير أن تكون قادرة على تفسيرها.

كنت أعرف ما هي أكثر الهجمات المرعبة التي حدثت في أمريكا اللاتينية. في الواقع، انتقلت إلى الأرجنتين في عام 1994، عندما كانت AMIA. كنت على دراية تامة بذلك، ولكن، مثل معظم الناس الذين يسافرون في هذا البلد، ما زلنا لا نعرف أسباب الجناة اليوم. وأعتقد أن هذا هو ما تدور حوله هذه السلسلة أيضًا: حول تسليط القليل من الضوء على ما حدث والتحدث أيضًا عن تهريب الأسلحة في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن لعب الجاسوس في الأرجنتين أمر غير شائع، لذلك كان تحديًا كبيرًا.

— كيف تعاملوا مع هذه الحالة التي لا تزال تؤثر على الحساسيات، في الأرجنتين والعالم؟ هل كنت خائفًا في أي وقت؟

أوريرو: «شخصيا، نعم. أكثر من مرة سألت المديرين، على وجه التحديد، إذا لم يكونوا خائفين من العبث بهذا الموضوع الحساس، للبحث عن الجاني أو محاولة فهم ما حدث. شخصيتي أيضا تسبب لي الكثير من الرفض: هي امرأة معادية للسامية، مقتنعة بتلك القضية التي تعيش من أجلها. أود فقط أن أقول خط ًا وأبدأ بالبكاء. قال لي المخرجون: «لكنك ممثلة، أنت تتصرف». من الواضح أن الممثلين هم أداة تروى للقصة، ولكن هناك شيء في داخلي يتجاوز المؤدي، وقد تأثرت بشدة بالوضع.

في اليوم الآخر قابلت مؤلف الكتاب وتحدثنا عن ذلك: مدى خطورة دورها في نشره ومدى خطورة المنصة مع فيلم التجسس هذا. ولكن في مرحلة ما ينتهي بها الأمر إلى أن تكون مجرد ما هو جذاب، ما هو مثير للاهتمام، ما هو مدمر: شيء نعرفه جميعًا، نعيش جميعًا ولكننا ما زلنا للأسف لا نعرفه.

هل تتذكر ما كنت تفعله في يوم هجوم AMIA؟

أوريرو: —أتذكر ذلك. كان عمري 16 عامًا وكان الأمر صادمًا للغاية. كنت قد انتقلت إلى الأرجنتين وكنا قريبين من AMIA مع والدي وأمي يبحثون عن بعض الأشياء في المكان الذي كنت سأعيش فيه. نافذة الزجاج الملون في متجر لاجهزة الكمبيوتر حيث كنا. لم نكن نعرف ما حدث: إذا كان مترو الأنفاق قد تحطم، إذا انفجرت اسطوانة غاز. ثم اكتشفنا ذلك. أتذكر أنه شيء تعبئة للغاية. لدي صلة وثيقة للغاية مع الجالية اليهودية بأكملها ومع إسرائيل.

باساني: «كنت في الثانية عشرة من عمري، نشأت في قرية، في تريستان سواريز. أتذكر والدي يتحدثان عن ذلك، أن كل شيء كان على شاشة التلفزيون.

— هل تعلم الأسطورة المعادية للسامية التي يتلاعب بها الزعماء بإيوسي، المؤامرة الدولية المزعومة لإنشاء دولة يهودية في باتاغونيا؟

باساني: —أنا مندهش من مستوى الخيال الذي يتم التعامل معه في الحياة الحقيقية. من المعروف أن هذه الخطة مجنونة. هذه هي الطريقة التي يتلاعبون بها بـ Iosi: رحلة لإنقاذ بلدهم وأمتهم. لا يزال يدهشني كيف يتفوق الواقع على الخيال. نروي قصة خيالية مبنية على أحداث حقيقية وكممثل ألعب شخصية ولا أستطيع أن أخاف من ذلك. أخشى أن الحقيقة لن تكون معروفة أبدًا.

- هل تعتقد أن هذه السلسلة يمكن أن تكون محفزًا لإغلاق هذا الجرح الذي لا يزال مفتوحًا في الأرجنتين؟

أوريرو: — أعتقد أن الخيال هو الخيال وأن العدالة يجب أن تكون الشخص الذي يسعى ويحكم، ولكن في كثير من الأحيان، من خلال وسائل الإعلام والأفلام (في هذه الحالة، سلسلة)، يتم وضع الأخبار على الطاولة التي ربما كثير من الناس يريدون أن ننسى. وبهذا المعنى أشعر أن [Iosi، الجاسوس التائب] سيضع هذا مرة أخرى على شفاه العديد من الأشخاص الذين قد لا يكونون مهتمين جدًا أو لم يستمعوا كثيرًا. صعب، على الرغم من ذلك، أليس كذلك؟ لكنه يستطيع أن يتعاون

— ما رأيك في هذه اللحظة من ظهور أفلام ومسلسلات أمريكا اللاتينية على المنصات؟

باساني: —أعتقد أنها رائعة للمنطقة. يحتوي Prime Video على خيالات أصلية في بلدان مختلفة جيدة جدًا: La jauriía في تشيلي، Iosi في الأرجنتين. تم إصدار هذه السلسلة في 240 دولة.

Oreiro: —يبدو لي أنه يتحدث عن الموهبة التي لدينا في هذا الجانب. كانت الأرجنتين على وجه الخصوص مرتعا للقصص والممثلين والمنتجين والإنتاج. حتى التصوير في الأرجنتين، مع الإمكانيات الجغرافية التي تمتلكها البلاد، أمر لا يصدق. لقد أتوا من العالم لإطلاق النار هنا. وأجد أيضًا أنه من المثير للاهتمام أن أحكي القصص المحلية التي تُرى في العالم. أجد أن التبادل الثقافي مثير للاهتمام للغاية، حيث لدينا أيضًا إمكانية مشاهدة سلسلة بولندية ومجرية وألمانية على بعد نقرة واحدة. في الثمانينيات والتسعينيات كانت أوبرا الصابون التي تم تصديرها، والآن احتلت هذه السلسلة هذا المكان.

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