توفي مايد أرياس، أول هداف تاريخي في بطولة الترويج لكرة القدم الكولومبية

توفي يوم السبت السابق، مايد أرياس (1964-2022) الهداف التاريخي لما يسمى كأس كونكاسا، أو كأس الدرجة الثانية من كرة القدم المهنية الكولومبية، التي بدأت في 20 أبريل 1991، قبل ثلاثين عاما.

«El Turco»، كما كان معروفًا في mentideros من كروية، كان له تطور مثير للاهتمام في كرة القدم للهواة، على الرغم من أن بداياته كانت في القسم الثاني من Millonarios. في وقت لاحق، وصل إلى نادي Monserrate Apuestas، حيث سيطر على بطولات سداسية في حي العليا خلال الثمانينيات.

انضم إلى أليانزا يانوس للعب النسخة الأولى من بطولة ما يسمى «ب» لكرة القدم الكولومبية للمحترفين في عام 1991. انتهت كأس كونكاسا مع نادي إنفيغادو كبطل وفريقه أليانزا في المركز الثاني، ولكن «إل توركو» كان أفضل هداف بإضافة 8 أهداف.

وبقي في أليانزا لمدة ثلاثة مواسم أخرى دون ترقية الفريق إلى الأول. بعد هذه الزيارة إلى فيلافيسينسيو، كان أحد اللاعبين في الفريق الأول لفريق Equidad Seguros، الذي سيصل إلى الفئة في عام 2006.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من كونها رائدة، تحتل أليانزا لانوس حاليًا الدرجة الثالثة من كرة القدم الكولومبية، وهي واحدة من ما يسمى بـ «فرق البذور» التي تقدم المواهب للفرق من مختلف فئات الدوريات الكولومبية.

على الرغم من عدم وصوله إلى المركز الأول، كان «إل توركو» مشاركًا نشطًا في بطولة أميستاد ديل سور، وهي مسابقة فاز فيها بمرتبة الشرف كهداف خلال طبعة 1998-1999 مع نادي عليا هيريرا في تلك المدينة في جنوب بوغوتا.

من خلال مهنة مهندس زراعي، عاش لمدة عشرين عامًا القادمة في فونزا (كونديناماركا)، وهي بلدية حيث حافظ على الأعمال التجارية المتعلقة بمهنته.

وستكون جنازته يوم الاثنين في شمال عاصمة الجمهورية.

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