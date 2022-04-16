فيديو: مع ثلاث عمليات طرد، يخسر إنديبيندينتي سانتا في بوغوتا أمام أليانزا بتروليرا

في ليلة يوم الجمعة 15 أبريل، بدأ التاريخ السادس عشر لدوري BetPlay I 2022 بالمبارزة بين Independiente سانتا في وأليانزا بتروليرا.

في خضم الأخبار المؤلمة التي تركت كرة القدم الكولومبية في حالة حداد في عيد الفصح بعد وفاة فريدي رينكون، النادي الذي بدأ فيه عملاق بوينافينتورا مسيرته الرياضية، أشاد بمعبود الفريق الكولومبي في ملعب نيميسيو كاماتشو إل كامبين في بوغوتا. .

في خضم النضال من أجل الدوام ضمن مجموعة الأندية الثمانية المؤهلة لأشواط الدور قبل النهائي على أرضه, تدحرجت الكرة في العاصمة الكولومبية مع نادي الأسد الذي يستضيف سانتانديريانز, الذين لم يتمكنوا من الفوز كزائر طوال الفصل الدراسي.

مع التشكيلات التالية، هذه هي الطريقة التي خرج بها الفريقان في ساحة اللعب في العاصمة، جنبًا إلى جنب مع تحكيم القاضي المركزي، كارلوس أورتيغا خايمس:

سانتا في المستقلة: 4-2-3-1 (DT: مارتن كارديتي)

لياندرو كاستيانوس؛ هارولد غوميز، فرانسيسكو ميزا، كيفن مانتيلا، خوسيه أورتيس؛ كارلوس سانشيز، ييلر غويز؛ جيرسون غونزاليس، هارولد ريفيرا، نيدر مورينو؛ ويلسون موريلو.

أليانزا بيتروليرا: 4-2-3-1 (DT: هوبرت بوديرت)

خوسيه لويس تشونغا؛ جاير كاستيلو، ريتشارد رينتريا، جايدر ريكيت، ليوناردو سالدانيا؛ خوليان غيفارا مونيوز، فريدي فلوريز؛ كيفن لوندونو، لويس ميغيل أنغولو، إستيفانو أرانغو؛ بريان جيل.

ملخص المباراة:

في الدقيقة 3، تم تسجيل تسديدة فاشلة من قبل لاعب الوسط ييلر غويز على الجناح الأيمن من الملعب. تم حفظ طلقة اليد اليمنى في آسن كبير من قبل خوسيه لويس تشونجا وأدت إلى ركلة ركنية لصالح السكان المحليين. كان هذا أول تقدير تقريبي للخطر.

أظهر حارس مرمى فريق بارانكوينيو في الدقيقة 2 من الالتزام، وتقلص أول تسديدة واضحة لفريق الأسد/(تويتر: @WinSportsTV)

في الدقيقة الثامنة جاء الجدل الأول في المباراة حول مسرحية كان لا بد من مراجعتها من قبل VAR وتم فيها طرد كيفن مانتيلا، لإخضاعه لبريان جيل خارج المنطقة مع اللجوء إلى «الرجل الأخير». في البداية، كان القاضي كارلوس أورتيغا قد نبه المدافع الكاردينال فقط، ولكن بعد مراجعة الإجراء، قرر تغيير بطاقته إلى بطاقة حمراء مباشرة.

قام القاضي المركزي كارلوس أورتيغا بتغيير البطاقة الصفراء باللون الأحمر إلى الكاردينال المدافع المركزي وفي 10 دقائق تركت سانتا في مع لاعب كرة قدم أقل (تويتر: @WinSportsTV)

قرر كارديتي إعادة ترتيب فريقه من خلال التضحية بهارولد غوميز ودخل خيرسون مالاغون في متغير دفاعي في الدقيقة 16.

في 20 ′, حصلت أليانزا على أوضح فرصة لفتح الخطوبة بعد تسديدة كروس أوفر بواسطة بريان جيل, الذي حفظه حارس المرمى لياندرو كاستيلانوس لإرساله إلى الزاوية.

أصبحت اللعبة أكثر عنفًا مع تقدم الدقيقة 26. هذه هي الطريقة التي اضطر بها VAR إلى التدخل مرة أخرى لطرد ليوناردو سالدانيا من أليانزا بتروليرا، الذي ارتكب Yéiler Góez جريمة وحصل على بطاقة صفراء، لكنه رد فعل بركلة مع الضربات ضد منافسه.

أدى إجراء غير رياضي تمت مراجعته من قبل VAR إلى طرد المدافع من أليانزا بتروليرا/ (تويتر: @WinSportsTV)

في الدقيقة 31، انتهت ركلة ركنية قام بها هارولد ريفيرا بقيادة فرانسيسكو ميزا بفارق ضئيل في مرمى سانتا في. ضرب الاختبار عصا اليد اليمنى تشونجا وكان أوضح تقريب لفريق بوغوتا في الشوط الأول:

أرسل هارولد ريفيرا صليبًا توجهه فرانسيسكو ميزا وكاد أن ينتهي في هدف إنديبيندينتي سانتا في/ (تويتر: @WinSportsTV)

بشكل لا يصدق، ترك سانتا في مع 9 لاعبين في الملعب في الدقيقة 32 بعد أن أخذ جيرسون مالاغون القميص وأسقط بريان جيل عن غير قصد، في عمل الرجل الأخير الذي أكسبه بطاقة حمراء مباشرة:

في مسرحية الملاذ الأخير، ترك سانتا في بدون اثنين من لاعبي كرة القدم على أرض الملعب وعانى من النصف الأول من الدونية ضد أليانزا بتروليرا/ (تويتر: @WinSportsTV)

مع التفوق العددي الرائع وعقد الكرة، عرف أليانزا بتروليرا كيفية قيادة الكرة من مجاله الخاص وعلى الجناح الأيمن، تمكن كيفن لوندونو من إرسال صليب الصليب للشخصية، بريان جيل، الذي، تمكين، تسيطر عليها وفي مرتين حدد 0-1 من الليل دون مشاكل ضد لياندرو كاستيلانوس:





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