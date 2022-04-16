فازت كولومبيا على باراغواي وستبقى في المجموعة الأولى من كأس بيلي جان كينغ 2023

في صباح يوم السبت 16 أبريل، لعبت كولومبيا مبارياتها الثلاث الأخيرة ضد باراغواي في النضال من أجل البقاء للعام التالي في المجموعة الأولى من منطقة الأمريكتين من كأس بيلي جان كينغ.

بعد الإقصاء في 15 أبريل ضد البرازيل، تم تحدي لاعبي التنس الذين اختارهم الكابتن فابيولا زولواغا في فريق كولسانيتا، الذي يمثل المنتخب الوطني الكولومبي، لعدم خفض رقمهم القياسي إلى المجموعة الثانية في عام 2023 من خلال ثلاث مباريات وفاة ضد المنتخب الوطني الباراغواياني.

لضمان النتيجة لصالح, كان الفريق بقيادة فابيولا زولواغا بحاجة فقط إلى الانتصار في نقاط الفردي. أول من تولى المحكمة كان كوكوتينيا يوليانا ليزارازو، الذي تجاوز خلال ساعتين ونصف الحدث ليلى بريتز مع أجزاء من [5-7]، [6-4] و [6-2].

Yuliana Lizarazo derrotó a Leyla Britez en el primer juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

والثاني كان غير متوازن أكثر بكثير، حيث سجلت ماريا فرناندا هيرازو ضعف 6-0 ضد هيدي دولدان في أقل من 50 دقيقة وأعطت المنتخب الوطني راحة البال التي طال انتظارها:

María Fernanda Herazo derrotó a Heydi Doldán en el segundo juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

وهكذا، قال فريق كولومبيا كولسانيتا وداعًا لساليناس، الإكوادور، دون تأهل المباريات التي طال انتظارها للعب اللقب الدولي، ولكن إنقاذ فئتهم للعام التالي، عندما يمكنهم الاعتماد على خبرة وموهبة ماريا كاميلا أوسوريو، رقم 33 في تصنيف WTA.

لم يكن من الضروري لعب مباراة الزوجي بين ماريا بولينا بيريز وأنطونيا ساموديو ضد ليلى بريتز وباولينا فرانكو، لأنه في الساعة 1:41 مساءً كان لدى كولومبيا بالفعل 2-0 لصالح السلسلة الشاملة لمباراة الهبوط والدوام.

في تصريحات ما بعد المباراة بين كولومبيا وباراغواي، كانت الكابتن فابيولا زولواغا متفائلة للغاية بشأن عمل قادتها خلال المرحلة النهائية من التأهل في كأس بيلي جان كينغ 2022. كانت هذه كلماته حول هذا الموضوع:

وتجدر الإشارة إلى أن كولومبيا ستتنافس في العام المقبل مرة أخرى في هذه الحالة ضد منافسي أمريكا الجنوبية مثل البرازيل أو الأرجنتين أو المكسيك أو تشيلي. بعد ذلك، ستتاح لفريق قهوة التنس للسيدات فرصة العودة إلى المباريات، وهو مكان لم يتم الوصول إليه منذ عام 2008 عندما فاز بالمجموعة الأولى في الأمريكتين في ذلك العام واضطر إلى اللعب ضد بلجيكا كزائر.

بالنسبة لكولومبيا، سيكون هذا هو الموسم السابع عشر على التوالي في المجموعة الأولى، وهو أهم ما تتمتع به القارة الأمريكية في كأس بيلي جان كينغ. آخر مرة كان فيها المنتخب الوطني جزءًا من المجموعة الثانية كانت في طبعة 2005 من البطولة المعروفة سابقًا باسم كأس فيد.

تجدر الإشارة إلى أنه ضمن المجموعة الثانية للأمريكتين في إصدار 2022 من كأس بيلي جان كينغ، توجد البلدان التالية، التي تبحث الآن عن مكان في المجموعة الأولى للعام التالي:

جزر البهاما، بربادوس، برمودا، بوليفيا، كوستاريكا، كوبا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، هندوراس، جامايكا، بنما، بيرو، بورتوريكو، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي، فنزويلا.

قبل عام شاركت كولومبيا في هذه المسابقة، التي كانت تسمى سابقًا كأس فيد، مع إيميليانا أرانغو وماريا كاميلا أوسوريو سيرانو في صفوفها. تم القضاء على وفد القهوة من قبل الأرجنتين ولم تتمكن من الوصول إلى منطقة اللعب, حيث استقرت الأرجنتين والمكسيك, البلدان التي فازت بمشاركة نادية بودوروسكا, بولا أورمايتشيا; فرناندا كونتريراس وجوليانا أولموس.

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