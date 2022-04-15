فريدي رينكون: برمجة وداع العملاق بوينافينتورا في باسكوال غيريرو

تستعد عاصمة فاليكوكانا بالفعل لاستقبال عملاق بوينافينتورا وتشيد به في الملعب حيث قدم الكثير من الأفراح لمشجعي أمريكا دي كالي والمنتخب الوطني الكولومبي.

بعد يومين من وفاته وبعد نقله إلى بوينافينتورا، ستعود جثة فريدي رينكون إلى كالي للوداع الأخير قبل دفنه صباح يوم السبت 16 أبريل.

من خلال حسابه على تويتر، تحدث سيباستيان رينكون، ابن لاعب كرة القدم السابق الذي توفي عن عمر يناهز 55 عامًا، ليكشف عن تفاصيل ومسار التكريم الذي سيتم دفعه إلى معبود المنتخب الوطني طوال أسبوع عيد الفصح يوم السبت.

ظهر يوم الجمعة 15 أبريل، نشر سيباستيان، مهاجم النادي الأرجنتيني باراكاس سنترال، معلومات حول البرمجة التي يديرها منزل جنازة لوس أوليفوس في عاصمة فاليكوكانا:

Despedida de Freddy Rincón antes de su entierro en Cali el sábado 16 de abril / (Twitter: @SRincon14)

سيبدأ التكريم في الساعة 10 صباحًا في الاستاد الأولمبي باسكوال غيريرو. سيتم عقد Paraliturgy في المرحلة الجنوبية من المكان الرياضي حتى 12 م.

بمجرد انتهاء الحفل، سيسمح تنظيم الحدث بمرافقة الجمهور من الساعة 12 مساءً حتى الساعة 4 مساءً، وأخيرًا، من الساعة 4 مساءً إلى 6 مساءً، سيتم نقل نعشك إلى مقبرة العاصمة الجنوبية، لتوديعك الأخير.

في ميكروفونات برنامج Balón Dividivido، أعرب سيباستيان رينكون عن ألمه وشكر التعازي بعد الوفاة المصيرية في أعقاب حادث المعبود الرياضي الوطني:

في الساعة 11:30 مساء يوم الأربعاء 13 أبريل، أكدت عيادة إمباناكو في كالي وفاة فريدي رينكون في التقرير الطبي السادس عن الحالة الصحية للرياضي السابق، الذي تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة (ICU) بعد ثلاثة أيام من تعرضه لحادث مروري خطير في الساعات الأولى يوم الاثنين الماضي 11 أبريل في عاصمة فالي ديل كاوكا.

أفاد المركز الطبي أن حالة فريدي يوسابيوس كانت حرجة للغاية، مع مراعاة المتابعة والاختبارات التشخيصية والدراسات الإشعاعية، والتي لم تظهر تطورًا إيجابيًا بالنسبة له. وفي هذا الصدد، أفاد المدير الطبي للعيادة، لوريانو كوينتيرو باريرا، أن المريض لا يزال في ظروف قاسية في وحدة العناية المركزة الخاصة به.

كان هذا عبارة عن تجميع لمسيرته المهنية في الرياضة الدولية وتأكيد وفاته من قبل المركز الطبي الذي عالجه بعد الحادث الذي, على ما يبدو, كان مساعد سائق الشاحنة التي اصطدمت بحافلة من نظام النقل العام الشامل كالي (MÍO) في كالي في في الصباح الباكر من 11 أبريل:

تحدث عمدة كالي، خورخي إيفان أوسبينا، يوم الاثنين للكشف عن تفاصيل جديدة حول الحادث الذي تورط فيه فريدي. تمكن رئيس البلدية من تجميع أن الاصطدام ضد حافلة نظام النقل العام وقع في الساعة 4:11 صباحًا، عندما اصطدمت شاحنة فورد ذات لوحات UGR 410 بحافلة بالقرب من قطاع حديقة إل بيرو.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الشارع الذي وقع فيه الحادث، ذهب أنصار رينكون للإشادة به صباح يوم الخميس 14 أبريل:

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