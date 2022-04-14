Senamhi: الحصول على توقعات الطقس لهذا اليوم الخميس 14 أبريل 2022

يبدأ أول أربعة أيام حيث ينتهز العديد من المواطنين الفرصة لأخذ قسط من الراحة، لذلك يجب أن يأخذوا هذه التوقعات في الاعتبار قبل أن يقرروا كيفية قضاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة. في ليما، توقعت دائرة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا الوطنية البيروفية (Senamhi) أن درجة الحرارة القصوى ليوم الخميس 14 أبريل ستكون 27 درجة مئوية، وفيما يتعلق بالحد الأدنى لدرجة الحرارة، لوحظ أنه سيكون 14 درجة مئوية وأنه سيكون هناك غائم جزئياً في الصباح يختلف إلى سماء صافية عند الظهر مع ميل إلى سماء غائمة جزئية عند غروب الشمس.

في غرب ليما، ستصل درجة الحرارة القصوى إلى 22 درجة مئوية، في حين أن الحد الأدنى سيكون 17 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تتفاوت السماء الغائمة في الصباح إلى سماء غائمة جزئياً بين السماء مع غيوم متناثرة عند الظهيرة، وسماء غائمة جزئياً عند غروب الشمس.

Senamhi: conozca el pronóstico del tiempo para hoy jueves 14 de abril del 2022

«منذ 16 مارس، لدينا زيادة في الرياح التي تؤثر على درجة الحرارة وتساعد على البرودة. هذه الرياح لديها هذا الشعور البارد لأنها تأتي من الجبال. يجب على المواطنين اتخاذ احتياطاتهم: دائمًا ارتداء سترة أو سترة، وصول الخريف دائمًا يجلب الضباب والرذاذ والمطر، خاصة في يونيو عندما نكون على وشك الشتاء»، قال Senamhi عن التغيرات في السلوك المناخي بعد وقت قصير من بداية الموسم الجديد.

«ظاهرة النينيا موجودة في وسط المحيط الهادئ، بين سواحل أمريكا الجنوبية وإندونيسيا، ولكن ليس بالكامل على ساحل بيرو. لا تشير خصائص المناخ الذي نقدمه دائمًا إلى «النينيا». في الوقت الحالي، نحن في ظروف محايدة»، قالت تانيا إيتا، المتخصصة في المديرية الفرعية للتنبؤ بالمناخ في سينامي، حول التغييرات التدريجية.

سوف يتبع البرد

المزيد والمزيد من الناس يرتدون الملابس للتدفئة من البرد. بالنظر إلى ذلك، أفاد Senamhi أن درجات الحرارة الليلية أقل من المعتاد ستستمر حتى يوم الأحد 17 أبريل على ساحل ليبرتاد إلى تاكنا. وأكد المتخصصون في المؤسسة أن هذا يرجع إلى انخفاض درجة حرارة سطح البحر على طول ساحل بيرو، وتدفق أكبر للرياح من الجنوب. سيؤدي ذلك إلى حدوث البرد أثناء الليل والصباح الباكر والصباح الباكر.





في الأيام الأخيرة، سجلت محطتا Callao و Jesús María del Senamhi درجات حرارة أقل من المعتاد أثناء النهار في المناطق المذكورة أعلاه من المدينة. كان هذا يحدث خلال موسم الخريف. وقد تم تسجيل نفس الظاهرة في مناطق وسط ليما وهذا يجبر المواطنين على اتخاذ التدابير اللازمة. ومع ذلك، توصي المؤسسة بإظهار اهتمام خاص بالآثار السلبية للأشعة فوق البنفسجية ومنعها بالرعاية اللازمة.

Senamhi: conozca el pronóstico del tiempo para hoy jueves 14 de abril del 2022

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة حوالي 16 درجة مئوية و 18 درجة مئوية في لا ليبرتاد، بين 15 درجة مئوية و 18 درجة مئوية في أنكاش، بين 14 درجة مئوية و 17 درجة مئوية في ليما، بالقرب من 10 درجات مئوية - 13 درجة مئوية في إيكا وأريكويبا وموكيغوا وتاكنا. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع الضباب/الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر من ليما إلى لا ليبرتاد.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المؤسسة إلى أنه في مناطق أمازوناس، أياكوتشو، كوسكو، هوانوكو، جونين، لوريتو، مادري دي ديوس، باسكو، بونو، سان مارتين وأوكايالي، سيكون هناك انخفاض في درجة الحرارة وهبوب الرياح والمطر في مناطق الغابة. سيتم الشعور بهذه الظاهرة من اليوم 14 أبريل إلى السبت 16 أبريل.

استمر في القراءة