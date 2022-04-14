مونيكا رانجيل، المرشحة السابقة لمورينا في الحزب الاشتراكي الاشتراكي، كانت مرتبطة بالمحاكمة وستبقى في السجن

وكانت مونيكا رانجيل، التي شغلت منصب رئيسة وزارة الصحة العامة في سان لويس بوتوسي، مرتبطة بالمحاكمة عقب اعتقالها لتورطها المحتمل في جرائم مختلفة.

قرر قاض مشرف في الكيان، بعد جلسة استماع انتهت حوالي الساعة 23:00، ربطها بالمحاكمة وأمر أيضًا بالاحتجاز الوقائي غير الرسمي، لذلك سيبقى رانجل في السجن.

وفي هذا الصدد، تم تحديد فترة تصل إلى ثلاثة أشهر للسلطات المعنية لإنهاء التحقيق الإضافي، ويمكن البت في الوضع القانوني للمسؤول السابق.

حدد مكتب المدعي العام المحلي أن المرشحة السابقة لمورينا عن حكومة الولاية تجري محاكمتها لتورطها المزعوم في جرائم مثل الاستخدام التعسفي للخدمة العامة، والتجمع الإجرامي والاحتيال مقابل 22 مليون بيزو.

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