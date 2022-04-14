عيد الفصح 2022: ما هي الشواطئ المفضلة للمكسيكيين

Fotografía fechada el 2 de junio de 2020 que muestra turistas mientras pasean por las playas del balneario de Acapulco. EFE/David Guzmán/Archivo

وصلت واحدة من أكثر اللحظات المنتظرة للمواطنين المكسيكيين، حيث تم وضع عطلة عيد الفصح تاريخيًا كواحدة من أعظم تواريخ الهروب إلى الوجهات السياحية للخروج من الروتين اليومي لفترة وجيزة.

لهذا السبب، سيستمتع إشغال الفنادق بأعداد جيدة في نهاية هذا الأسبوع، خاصة بسبب الوصول إلى إحدى النقاط المنخفضة لوباء COVID-19 في المكسيك، وهذا هو السبب في أن تدفق اقتصادي يزيد عن 140 مليون بيزو يقدر، وفقًا لاتحاد الغرف الوطنية التجارة والخدمات والسياحة (كونكاناكو سيرفيتور).

فيما يتعلق بالنقاط الرئيسية التي يمكن فيها توجيه جزء من تسرب المليونير هذا، تم الإعلان عن الشواطئ الرئيسية التي سيحضرها المكسيكيون خلال عيد الفصح 2022، مع أكابولكو وكانكون كمعايير رئيسية للجمهورية فيما يتعلق بالشواطئ.

Cancún será una de las playas más visitadas por ciudadanos mexicanos en la Semana Santa 20222 (Foto: EFE/Alonso Cupul) EFE

وفقًا لتقرير قدمته فوربس المكسيك، كانت الشواطئ التي لديها أعلى طلب للحجوزات من خلال منصة استضافة Airbnb هي أكابولكو وهواتولكو وكانكون وإنسينادا ولاباز ولوس كابوس ومازاتلان ونويفو فالارتا وبويرتو فالارتا وتولوم.

ذكر مدير الاتصالات في شركة الإقامة، كارلوس أوليفوس، أنه في هذا الوقت يشعر المواطنون بالفعل بثقة السفر عبر طائرة، نتيجة لانخفاض أعداد جائحة COVID-19، على عكس العام السابق الذي يسافر فيه عبر استخدام السيارات سادت.

فيما يتعلق بالمواقع الأكثر رواجًا, ستستقبل كانكون معظم سياحها من مكسيكو سيتي, مونتيري وغوادالاخارا; بينما ستستقبل أكابولكو غالبية سياحها من مكسيكو سيتي, بويبلا وتولوكا.

En diciembre de 2021, la bahía de Acapulco conmemoró 500 años de ser descubierta (Foto: EFE/ David Guzmán) David Guzmán | EFE

فيما يتعلق بإشغال الفنادق في البلاد، فإن الوجهات التي تضم أعلى نسبة شاطئ لعطلة عيد الفصح هذه هي فيراكروز وريفييرا مايا، بأكثر من 90٪؛ في حين أن أكابولكو ومازاتلان وباجا كاليفورنيا سور، لديها معدل إشغال يقدر بنسبة 80٪.

من ناحية أخرى، أكدت شركة PriceTravel Holding أن الوجهات الأكثر طلبًا وحجزًا كانت أكابولكو وكانكون، لكنهم أضافوا أيضًا Ixtapa و Mazatlan و Puerto Vallarta، لذلك من المتوقع تكتل أكبر في الوجهات المذكورة أعلاه لشهر أبريل.

وفقًا لـ Concanaco، سيتجاوز متوسط إشغال الفنادق 75 بالمائة في الوجهات السياحية الرئيسية، حيث يسافر أكثر من 10 ملايين سائح محلي خلال الفترة من السبت 9 إلى الأحد 24 أبريل.

Chichen-Itzá, una de las 7 maravillas del mundo, se mantiene como uno de los destinos más visitados por extranjeros (Foto: EFE/ Cuauhtémoc Moreno)

«بالنسبة لرجال الأعمال المكسيكيين، وخاصة أولئك المكرسين للسياحة، يعد الأسبوع المقدس وعيد الفصح من أهم مواسم العطلات في العام، وبعد عام 2021 المعقد يمثل فائدة مهمة جدًا لاقتصادهم، وهو اقتصاد الجميع»، أوضح رئيس الاتحاد الكونفدرالي، هيكتور تيخادا شار.

وبالمثل، طلب القائد أيضًا الاستمرار في الحفاظ على جميع تدابير السلامة والنظافة ضد COVID-19 والذهاب إلى المؤسسات الرسمية، «الوحيدة القادرة على تقديم ضمانات للمستهلكين والموظفين».

تشير البيانات الواردة من أمانة البحرية (SEMAR) إلى أن المكسيك بلد حيوي مع 11122 كيلومترًا من الساحل، حيث تشكل الشمس والمياه المالحة والرمال تنوعًا كبيرًا من الشواطئ التي يمكن للسياح والسكان المحليين الاستمتاع بها.

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