فاز بوماس على كروز أزول وهو في نهائي الكونكاتشامبيون بعد 17 عامًا

تمكن فريق UNAM Pumas من التأهل للنهائي الخامس من بطولة نادي الكونكاكاف بعد فوزه على كروز أزول 2-1 على لوحة النتائج العالمية. استاد أزتيكا، الذي استضاف العودة، لم يكن لديه صرخة الهدف، لكنه شهد مباراة مثيرة، عانى فيها طلاب الجامعة من طرد أرتورو أورتز في الدقيقة 63، بالإضافة إلى حقيقة أن VAR أخذ ركلة جزاء، ولكن ليس تذكرة لمباراة البطولة.

بدأت مشاعر المشجعين بارتفاع وهبوط من الدقيقة الرابعة، عندما قام المهاجم الأرجنتيني خوان دينينو بتسديدة بعيدة المدى مرت بالقرب من هدف سيباستيان خورادو، ولكن فقط في 10 ′، رد لا ماكينا بقبعة رأس من أدريان ألدريتي.

جاء أول عمل واضح إلى 16′, بعد تمريرة مسربة من قبل أوريل أنتونا ترك إغناسيو ريفيرو أمام ألفريدو تالافيرا, لكن الأوروغواي تجاوز تسديدته وغادر جانب قوس الجامعة.





لم تكن القطط بعيدة عن الركب وفي 19 ′، استغل خوان دينينو سرعة ديوغو دي أوليفيرا لوضع تمريرة عميقة، مثل وصول البرازيلي وأخذ لقطة كروس أوفر أنقذها سيباستيان خورادو برحلة مذهلة.

غاب بوماس عن تمريرة بعد ركلة ركنية لصالحه، والتي استغلها كروز أزول لبدء هجوم مضاد بسرعة أوريل أنتونا الذي، قبل علامة آلان موزو، انتظر وصول إيفان موراليس، ولكن يجري أمام ألفريدو تالافيرا طار تسديدته في 20 '.

أغلق الفريق الزائر الشوط الأول بأوضح الأهداف, حتى في 33 ′ ألغوا النتيجة ليونيل لوبيز للتسلل وفي 37 ′, غاب أرتورو أورتيس عن تسديدة رأس بالفعل بدون علامة وأمام هدف الأسمنت.





افتتح بوماس الشوط الثاني بهجوم مضاد في 47′ انتهى بتسديدة من قبل خوان دينينو التي اجتازت هدف سيباستيان خورادو، الذي تبع الكرة بنظرة من الألم قبل التقارب.

نقل خوان رينوسو قطعه وفي 59′ أرسل سانتياغو جيمينيز وكريستيان تابو إلى المحكمة، الذي دخل من قبل رافائيل باكا وإيفان موراليس.

التغييرات تؤتي ثمارها بعد أربع دقائق فقط، عندما فاز سانتياغو جيمينيز ظهره ضد المدافعين عن بوماس وكان لمحة فقط ضد ألفريدو تالافيرا، ولكن قبل دخول المنطقة المنافسة مباشرة، أرتورو أورtiz طرده، لذلك تم طرد 'باليرمو' في 63′.





ظهر VAR في 75 ′ لإلغاء عقوبة مزعومة بعد اكتساح أدريان ألدريتي على ديوغو دي أوليفيرا, لكن صفير ماريو إسكوبار, بعد مراجعة الإجراء, ألغى الإجراء.

بعد طرد أرتورو أورتيز ومع القليل من الوقت المتبقي على مدار الساعة، اتخذ بوماس موقفًا دفاعيًا، بينما تحول كروز أزول للهجوم. ومع ذلك، افتقرت La Máquina إلى الخيال لفتح طلاب الجامعة، الذين غادروا ملعب أزتيكا مع تذكرة إلى نهائي دوري أبطال الكونكاكاف.

الآن، سيتعين على فريق الكلية الانتظار في 14 أبريل لمقابلة منافسه MLS، بين سياتل ساوندرز ومدينة نيويورك. سيتم لعب المباراة النهائية ذهابًا وإيابًا، أولاً يوم الثلاثاء 26 أبريل، في الأراضي المكسيكية، ثم في 5 مايو، في الولايات المتحدة. سيذهب الفائز إلى كأس العالم للأندية القادمة مع تحديد المكان بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة وصل فيها بوماس إلى نهائي كانت في طبعة عام 2005 من كونكاتشامبيوس ضد سابريسا كوستاريكا، حيث انخفضت بنتيجة إجمالية من 3 إلى 2.



