انهم يبحثون عن ديبانهي سوزانا: سائق التطبيق التقط صورة لها على الطريق ثم اختفى

بدأت عائلة ديبانهي سوزانا بحثًا لا يكل عن ابنتهما بعد أن لم يعرفوا المزيد عنها منذ الساعة 5:00 صباحًا في 9 أبريل 2022.

يتم وضع قصة أقارب دبانهي في 8 أبريل في كوينكا بالقرب من مكتب المدعي العام للجمهورية (PGR)، حيث حضرت مع صديقين آخرين دون تحديد سبب حضورها.

ومع ذلك، غادر أصدقاؤها المنطقة بدونها، على الرغم من أنهم زُعم أنهم استأجروا «جهة اتصال موثوق بها» لملاحقتها، ومن هناك، إعادتها إلى منزلها.

لم تصل ديبانهي سوزانا أبدًا، على الرغم من أنه من المعروف أنهم مروا عبرها. كان سائقًا مخصصًا لخدمة سيارات الأجرة الخاصة من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، ولكن تم إجراء هذه الرحلة خارج المنصات.

كان هذا الرجل هو الذي أرسل لأصدقائه صورة لديبانهي سوزانا في منتصف الطريق، يفترض أنه طريق لاريدو السريع، حيث تركه أخيرًا حوالي الساعة 5:00 صباحًا يوم 9 أبريل، لأنه منذ ذلك الحين لم يسمع عنها شيء.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

من خلال شبكاتها الاجتماعية، وخاصة Instagram، كان ابن عمها هو الذي نشر سلسلة من مقاطع الفيديو التي توضح كيف يبحثون عن Debanhi، دون مساعدة السلطات، لأنه حتى ذلك الوقت لم يتم تقديم طلب الدعم.

ومع ذلك، انضم أفراد المجتمع إلى الأسرة، لأنهم من خلال الشبكات الاجتماعية، شكروا دعم فريق الكلاب الذي وصل إلى المنطقة لمواصلة الطريق على الطريق الذي كان سيختفي فيه دبانهي.

وفقا لنشرة التوطين الخاصة بها، التي نشرت من خلال اللجنة المحلية للبحث عن الأشخاص، شوهدت آخر مرة على Carretera a Laredo، في ذروة كولونيا نويفا كاستيلا.

بالإضافة إلى ذلك، توصف بأنها امرأة شابة من تكس أبيض، بناء نحيف، تزن حوالي 48 كيلوغراما، يقيس حوالي 1.67 متر، ولها شعر مستقيم تحت كتفها باللون البني الفاتح.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

لديه أيضا وجه حاد، عيون بنية فاتحة كبيرة، لا يرتدي نظارات، لديه أنف «طويل ومقلب»، لديه حواجب سميكة، فم متوسط مع شفاه رقيقة، يرتدي الأقواس وله آذان صغيرة مع فص متوسط.

كعلامة معينة، لديه ندبة قديمة تحت ذقنه، وأخرى على يده اليمنى. ديبانهي لا يعيش مع أي أمراض.

في المرة الأخيرة التي شوهد فيها على قيد الحياة، كان يرتدي سروال تنورة داكن، بلوزة بيضاء مع أحزمة، بالإضافة إلى أحذية رياضية زرقاء.

ومن جانبها، ذكرت ماريا دي لا لوز بالديراس، من اللجنة المحلية للبحث عن الأشخاص المختفين، أنه تم خلال هذا الأسبوع العثور على عشرة أشخاص مفقودين في الولاية.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

وأفاد أيضا أنه عندما يختفي شخص ما، أي شخص، يبدأ بروتوكول فوري مع سلطات الشرطة للبحث عن الضحايا.

وبالنظر إلى ذلك، دعوا بحث طارئ للعثور على دبانهي، والذي يتكون من جمع التقرير أو تقرير الاختفاء، ومن ثم إخطار جميع شركات الشرطة، ويتم إصدار نشرة بحث، ويتم الحفاظ على التعاون الوثيق مع مكتب النائب العام، الذي ينفذ البحث المقابل.

كما تم تنفيذ إجراءات أخرى مثل البحث مع وزارة الصحة في المستشفيات المحلية، حيث يبحثون عنها على قيد الحياة. هناك، يتم التحقق من حوادث السيارات في الـ 48 ساعة الماضية، بالإضافة إلى مراكز الاحتجاز.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

أخيرًا، ذكرت ماريا دي لا لوز أن الحاكم صموئيل غارسيا ووزير الدولة للأمن العام، ألدو فاسي، سيعلن عن تدابير مهمة ستنفذها السلطة التنفيذية الفيدرالية.

إذا كانت لديك معلومات يمكن أن تؤدي إلى موقع ديبانهي سوزانا إسكوبار، يمكنك الاتصال بنا من خلال الشبكات الاجتماعية الرسمية للفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، أو عبر البريد الإلكتروني busquedadebanhi@gmail.com.

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