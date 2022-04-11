عيد الفصح في Cajamarca: أفضل الأطباق النموذجية للاستمتاع بها في هذه المنطقة

يعد فن الطهو في Cajamarca واحدًا من أبرز فن الطهي في بيرو وجزء من تحضيره يحتوي على مكونات نشأت في البلاد.

مع ظهور الإسبان في أراضي الإنكا، قام السكان بالتآزر بين المكونات الإسبانية والوطنية. يعتبر خنزير غينيا ولحم الضأن والفلفل الحار والذرة أو الذرة والبطاطا الصفراء جزءًا من العناصر الرئيسية لأطباق Cajamarca النموذجية.

في عيد الفصح، تعد Cajamarca واحدة من أكثر الوجهات زيارة من قبل السياح ولهذا السبب، أدناه سنفعل. تظهر لك 10 أطباق نموذجية لهذه المنطقة.

1. فريتو كاجاماركينو:

هذه واحدة من أكثر الوجبات التقليدية والرمزية، والتي يتم الاستمتاع بها خلال موسم الكرنفال. يحتوي هذا الطبق على قطع مقلية من لحم الخنزير المخبوز بالزعفران، مصحوبة بطاطا مطبوخة وغير منتهية ، مماثلة لتلك الموجودة في هريس. إلى هذا الخليط يمكنك إضافة جزء العصير والتوابل من ceviche الأسماك.

Frito Cajamarquino. (Foto: Captura)

2. شوربة شوتشوكا مع متشنج:

دقيق الذرة هو المكون نجمة حساء شوتشوكا. يحتوي هذا المرق أيضًا على لحم البقر والخضروات مثل الكرفس والبطاطا الصفراء كمكونات.

في مناطق معينة من Cajamarca، يتم أيضًا إضافة البيض والجبن. هناك أيضًا خيار آخر لحساء chochoca ويضاف إلى هذا الخيار cecina.

Sopa de chochoca con cecina. (Foto: Captura)

3. بوتشيرو سانكوشادو:

يخنة Cajamarquino هو طبق نموذجي يتم إعداده بشكل متكرر أثناء الكرنفال. لها اسم آخر معروف به وهو parcochado . مكوناته الرئيسية هي البطاطس والملفوف وثلاثة أنواع من اللحوم: لحم الخنزير ولحم البقر والكبش. بالإضافة إلى ذلك، يرافقه البطاطا الحلوة أو اليوكا. إذا كنت تحب التوابل، يمكنك تقديمها مع فلفل huacatay. طعام شهي إلى الحنك.

Puchero o sancochado. (Foto: Captura)

4. مرق رأس لحم الضأن:

يعتبر مرق رأس لحم الضأن مثاليًا للطقس البارد وفي كاجاماركا يُعرف باسم أومان كالدو، وهذا الحساء يشبه المسلوق ، بسبب المكونات، لأنه يحتوي على البطاطس والمنيهوت والكرفس ولحم الأغنام، والتي توفر العديد من العناصر الغذائية التي تتيح طاقة كبيرة للجسم.

Caldo de cabeza de cordero. (Foto: Captura)

5. مرق أخضر:

المرق الأخضر أو Yaku Chupe هو حساء من أصل الأنديز مصنوع من جبن كاجاماركينو والبطاطس والبيض والأعشاب العطرية من المنطقة مثل البايكو والنعناع والبقدونس. بالإضافة إلى ذلك، يرافقه جزء من البلاط الجبلي أو الذرة الأنديز. هذا الحساء مثالي لمكافحة البرد Cajamarquino وله أيضًا خصائص علاجية.

Caldo verde. (Foto: Captura)

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6. خنزير غينيا المقلي مع البطاطس الحارة:

يتم إعداد هذا الطبق في مناطق مختلفة من البلاد، وخاصة في مرتفعات بيرو، ولكن كل مكان له توابل خاصة وهذا هو الحال في كاخاماركا . تُقلى هذه الفريسة إلى درجة كونها مقرمشة وتقدم مع البطاطا المتبلة بالفلفل الحار والفول السوداني والفلفل والملح. كما أنه يرافقه بصل الكريول وصلصة الروكوتو.

Cuy frito con picante de papa. (Foto: Captura)

7. قشور لحم الخنزير مع اللقب:

chicharrón de Cajamarca هو طبق يعتمد على قلي لحم الخنزير المتبل بالفلفل والملح، مقرمش وذهبي في دهنه، يقدم مع البطاطا المسلوقة أو الذهبية، وسلطة البصل والنعناع الوفيرة. يُقترح مرافقة هذه الوجبة اللذيذة مع مشروب تقليدي من المنطقة، مثل chicha de jora.

Chicharrón con mote. (Foto: Captura)

8. هيوميتا:

يتم استهلاك Cajamarquina humitas في أي وقت، وهي تشبه إلى حد كبير تامالي. وهي مصنوعة من الذرة المطحونة ومتبلة بالزبيب، ملفوفة في بانكا أو أوراق الذرة الجافة.

هناك نوعان من الهوميتاس، الحلو والمالح ، في حالة الحلويات لديهم الجبن والسكر والزبيب، في حين أن المالحة تحتوي على اللحوم والخضروات.

Humita de Cajamarca. (Foto: Captura)

9. حلويات الحليب:

من المهم أن نوضح أن Cajamarca هي منطقة ذات إنتاج حليب كبير، بل إنها توزع منتجات الألبان على الصعيد الوطني. بالإضافة إلى المنتج السائل، يتم إنشاء المنتجات المشتقة مثل الحساسية البيضاء والزبدة والآيس كريم واللبن والجبن . في حالة الحساسية البيضاء، يُعرف أيضًا باسم dulce de leche. في الوقت الحاضر، هذا dulce de leche مصنوع من نكهات مختلفة مثل lucuma، الشوكولاته، cherimoya، الكينوا، من بين أمور أخرى.

Los dulces de leche. (Foto: Captura)

10. الجبن بالعسل:

يتم إعداد الجبن مع العسل مع الحليب والقشدة والقرفة والقرنفل من الأنواع. عندما يتم تعيين الخليط، يتم تقديمه ويضاف إليه العسل. هذه الحلوى هي واحدة من أكثر الحلوى استهلاكًا في المنطقة.

Quesillo con miel. (Foto: Captura)

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