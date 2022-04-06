الحيل محلية الصنع للقضاء على الذباب في المنزل

ربما مررت بلحظة غير سارة مع الذباب أثناء تناول الغداء أو طهي طعامك المفضل. هذه الحشرات الطائرة الصغيرة، سريعة وغير سارة، تميل إلى أن تكون أكثر ضررا مما تبدو لأنها يمكن أن تؤثر على صحتنا من خلال حمل الأمراض. بالإضافة إلى وجودهم، فإن الصوت الذي ينبعث منه، محسوس لآذاننا، يصبح مزعجًا ونحاول فعل أي شيء لجعلها تختفي.

لكي لا تضطر إلى الاعتماد على منشة الذباب الشهيرة التي تنقذنا دائمًا من المتاعب، يمكننا اللجوء إلى بعض الحيل محلية الصنع سهلة الأداء في المنزل لإنهاء وجودها. من المهم أن تتذكر أن هذا النوع يظهر عندما يجذبهم عنصر وفقًا للرائحة، هكذا تقع في الفواكه والأواني والمقالي وفي علب القمامة حيث نضع النفايات.

هناك العديد من الخيارات المتاحة لدينا للقضاء عليها، من الطرق الطبيعية، مع المواد الكيميائية وحتى الأجهزة الكهربائية. راجع كل من هذه بعناية وحدد أيهما يناسب احتياجاتك في المنزل.

هل تعلم ماذا... وفقًا لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، فإن الأمراض التي تنتقل عن طريق الذباب المنزلي تشمل التيفوئيد، نظيرة التيفية، الكوليرا، الزحار العصوي، إسهال الطفولة، الزحار الأميبي، الجيارديا، داء الأوكسيوريا، داء الصفر، داء المشعرات، وداء التاينيا.

Existen diversas formas para ahuyentar mosquitos en casa, desde opciones químicas, naturales hasta eléctricas.

تروكوس كاسيروس بارا إليمينار موسكا

1. أكياس مملوءة بالماء. هذه واحدة من الحيل التي تبقى على قيد الحياة على مر السنين. كن حذرًا، تكمن فعاليته في حقيقة أن العبوة المراد استخدامها يجب أن تكون شفافة. المكان الذي يجب وضعها فيه على السقف أو إطارات الأبواب أو الأعمدة أو السطح الآخر. استخدم بعض الأوتار أو المطاط. كن حذرا، لا يوجد دليل علمي على فعاليته، ولكن يعتقد أن الضوء المنعكس في الماء يخلق تأثيرًا بصريًا يهاجم عيون الذباب مباشرة. تقول بعض المعتقدات أن هناك تأثيرًا أفضل إذا وضعنا بعض العملات المعدنية بالداخل.

2. دعونا نصنع بعض الفخاخ. هذا الإصدار للاستخدام في المساحات المفتوحة لأن الرائحة التي ستنبعث منها ليست ممتعة. للقيام بذلك، نحتاج إلى عمل ثقوب صغيرة في زجاجة بلاستيكية في الأعلى حيث يوجد الفوهة. يتكون السائل الذي سنضيفه من خليط من الماء والخل والسكر. حاول ألا تدع السائل يصل إلى الفجوات حتى لا يفيض.

3. دعونا نبني مصيدة صائدة ورقية. دعونا نستخدم الأكياس التي يتم تسليمها إلينا مع الخبز، تلك ذات اللون البني الفاتح. نحن ذاهبون إلى قطع هذه إلى شرائح. يمكننا تركها فضفاضة أو ربطها بخيط. الخطوة التالية هي صنع خليط مع نصف كوب من الماء، وآخر من السكر وإضافة 3 ملاعق كبيرة من العسل. عندما تكون لزجة، سنستخدمها لطلاء القطع التي صنعناها، وشنقها وهي مسألة وقت لنرى كيف تلتصق.

Existen diversas formas para ahuyentar mosquitos en casa, desde opciones químicas, naturales hasta eléctricas.

4. لهذا الخيار، سنحتاج إلى بضع ليمون. سنقوم بقطعها إلى نصفين ووضع بعض القرنفل في كل شريحة. سنضع هذا على أطباق صغيرة لوضعها في تلك المناطق التي يظهر فيها الذباب المزعج في المنزل.

5. دعونا نصنع طارد محلي الصنع. سنحتاج إلى زجاجة من الخل الأبيض، وعاء به صنبور رذاذ وماء. دعونا نضيف كوبًا من كل عنصر ونخلطها جيدًا. سنقوم بورز هذا على الأبواب والأسطح حيث لا تكون المناطق خفيفة جدًا حيث يمكن صبغها أو تحويلها إلى لون مصفر، على الرغم من أنه لا يحدث في جميع الحالات.

6. ساعد نفسك في الزخرفة. في الوقت الحاضر، أصبحت النباتات العناصر العصرية لتزيين مساحات المعيشة. بعض هذه تساعدنا على درء الذباب، مثل الغار، النعناع، الخزامى، إكليل الجبل، الريحان، الشيح.

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