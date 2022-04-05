ستستضيف مورغان فريمان السلسلة الوثائقية الجديدة «Great Escapes»

ثمانية هروب كبيرة من أكثر السجون أمانًا في العالم. سيكون لكل حالة سرد مورغان فريمان، مضيف الدورة.

مع الصوت الاستثنائي لمورغان فريمان، سلسلة Great Escapes... يعرض ثماني حالات في موسمه الأول. من Alcatraz و Dannemora و El Chapo Guzman و Pittsburgh Six، تعيد السلسلة بالتفصيل إعداد ونطاق وتطوير التسريبات، ولكن أيضًا جزء من عواقبها. استنادًا إلى تقنية Unreal Engine، تم تحقيق بناء كل حالة باستخدام المواد السمعية والبصرية الموجودة بالإضافة إلى شهادات الشهود.

مر الممثل الحائز على جائزة والمحبوب بتجارب السجن في كل من الخيال والواقع. لأول مرة، لعب دور البطولة في The Shawshank Redemption، حيث تساعد شخصية فريمان بطل الفيلم على الهروب. في الحياة الحقيقية، كان الممثل إقامة قصيرة في السجن خلال الفترة التي قضاها في القوات الجوية في سوء فهم واضح. وهو يقدم الآن السلسلة الوثائقية التي تعيد بناء أكثر حالات الهروب تذكرًا.

بالإضافة إلى هذه السلسلة, على عكس العديد من الأفلام الوثائقية الأخرى التي تتعامل مع هذه الحالات, هو أن Great Escapes مع Morgan Freeman يقدم الترفيه الذي تم إجراؤه من خلال برنامج يسمى Unreal Engine الذي يعتمد على الصور التاريخية لمنحه قدرًا أكبر من الواقعية, خرائط طرق الهروب ومطاردات حول التسريبات الشهيرة من Alcatraz، Dannemora، سجن ولاية بيتسبرغ وغيرها. كما تم استخدام محرك الرسومات، بالإضافة إلى استخدامه في أهم العناوين في صناعة ألعاب الفيديو، مؤخرًا في إعادة بناء شخصيات حرب النجوم في كل من سلسلتها وأفلامها وعناوين أخرى في صناعة السينما.

تضع هذه التقنية الجديدة المشاهد داخل السجون من خلال إعادة بنائها باستخدام CGI، وتوليد صور واقعية وتجارب غامرة. من هذا التقدم، يمكن إعادة بناء الزنزانات وقنوات التهوية والأنفاق وجدران السجن لوضع المتفرج في السجن حتى يتمكنوا من رؤية الهروب من وجهة نظر الأشخاص الذين كانوا يحفرون أو يخططون لخروجهم من السجون.

«في Great Escapes لديك فكرة عن كيف يمكن للأشخاص المتفانين والشجاعة والحيلة أن يكونوا في مواقف يائسة. بمجرد أن تبدأ المشاهدة، ستشارك. اللغز هو ما إذا كانوا سيفعلون ذلك، ما إذا كان بإمكانهم فعل ذلك حقًا. لأنها محاولة شبه مستحيلة»، قال مورغان فريمان، الذي رشح لجائزة الأوسكار في عام 1994 لأحد أكثر أدواره التي لا تنسى، وهو دور المتدرب إليس ريدينغ في فيلم أحلام الحرية الكلاسيكية. وأضاف أيضًا: «سأعطيك خطوة بخطوة تفاصيل ما فعلته من لحظة إلى أخرى تقريبًا، يومًا بعد يوم، أسبوعًا بعد أسبوع، شهرًا بعد شهر، عامًا بعد عام. من المحتمل أن يكون الخروج من سجن مشدد الحراسة أحد أكثر المحاولات جرأة التي يمكن أن يتحملها البشر. ربما يكون هذا أحد أروع الأشياء في الطبيعة البشرية التي نحبسها في السجون».

ستتناول الحلقة الأولى من هذه السلسلة التي سيبثها التاريخ في أمريكا اللاتينية قضية خواكين «إل تشابو» غوزمان، رب المخدرات المكسيكي الذي تمكن من الهروب من سجنين مشددين الحراسة. أول هروب من إل تشابو كان في عام 2001. والثاني سيأخذ قضية الكاتراز ويتذكر محاولة هروب عام 1962 من ما كان يعتبر السجن الأكثر أمانًا من الناحية التكنولوجية في الولايات المتحدة. والثالث يتبع سجن دانيمورا، حيث استخدم رجلان بالسجن مدى الحياة الاستخبارات الهندسية والتلاعب النفسي للعديد من موظفي السجن للهروب من السجن.

Great Escapes with Morgan Freeman يعرض الحلقة الأولى يوم السبت, أبريل 9 في الأرجنتين والأحد 10 في كولومبيا, بينما في المكسيك كل يوم اثنين على قناة التاريخ والتاريخ اللعب.

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