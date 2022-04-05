كيفية الاستفادة من موسم الذروة من الراوند

في أبريل، يبدأ موسم الذروة للراوند المزروع محليًا في أوروبا، والذي يستمر حتى يونيو. ولا يوجد شيء في الطريقة التي نخزنها لبقية العام وبالتالي توفير بعض المال. لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه الراوند، نسبيًا، بأقل سعر له.

يمكن الحفاظ عليها، على سبيل المثال، في شكل مربى أو صلصات أو عصائر. التجميد هو أيضًا فكرة عملية: لا تحتاج حتى إلى تبييضها من أجلها. يتم تقشيره وتقطيعه إلى قطع ووضعه في أكياس أو حاويات للمجمد. يمكن بعد ذلك معالجة الراوند حتى المجمدة.

في وقت الشراء، يتم التعرف على نضارة الراوند على سيقانها الثابتة اللامعة، وكذلك على أسطح القطع الرطبة. في الثلاجة، تبقى هذه الخضار طازجة لعدة أيام إذا كانت ملفوفة بقطعة قماش مبللة ونظيفة وتخزينها في درج الخضار.

كومبوت أم مافن؟

لتحضير الراوند بحيث يكون جاهزًا للاستخدام في الطهي، يتم غسل السيقان تحت الماء الجاري ويتم قطع الطرفين العلوي والسفلي. السيقان السميكة، بشكل عام، لديها ألياف أصعب، والتي يمكن إزالتها بسكين حاد من الطرف السفلي. ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة، بين اثنين وخمسة سنتيمترات.

وهي مناسبة بشكل خاص، على سبيل المثال، لكومبوت الراوند الكلاسيكي، الذي، وفقا للخبراء، يجمع بشكل رائع مع بودنغ الفانيليا، الزبادي الطبيعي، بودنغ الأرز مع الحليب أو الحلويات الجبن المنزلية.

ويمكنك أيضا إعداد الكعك الراوند بسرعة كبيرة: لهذا، يتم خلط القطع مع العجين - مصنوعة، على سبيل المثال، من 125 غراما من شحم الخنزير، 100 غرام من السكر، 200 غرام من الدقيق، جوهر الفانيليا، ثلاث بيضات، 50 غراما من البندق المطحون، 5 ملاعق كبيرة من الحليب وقليل من الملح - و توضع في قوالب الكعك، والتي سيتم خبزها بين 20 و 25 دقيقة عند 160 درجة.

dpa