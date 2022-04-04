يصبح الجهاز المناعي أكثر فقراً مع تقدم الناس في العمر

مع الشيخوخة، يعمل الجهاز المناعي بشكل أسوأ. يصبح أكثر عرضة للعدوى واللقاحات لم تعد تعمل بنفس الفعالية. يظهر الأشخاص مع تقدمهم في العمر انخفاضًا عامًا في وظيفة المناعة التكيفية, مع آثار مهمة على الصحة ومتوسط العمر المتوقع.

وجدت الدراسات السابقة فقدانًا واسع النطاق لتنوع الذخيرة المناعية في الدم المحيطي البشري أثناء الشيخوخة; ومع ذلك, لا يُعرف سوى القليل عن شيخوخة الذخيرة في الأجزاء المناعية الأخرى أو في أنواع أخرى غير البشر.

تعتمد فعالية الجهاز المناعي على قدرته على توليد مجموعة متنوعة هائلة من تسلسلات الأجسام المضادة المختلفة, مع مجموعة واسعة من خصوصيات المستضد, وضبط تركيبة هذه الأجسام المضادة تدريجيًا استجابة للتعرض للمستضد. في البشر, كشف تسلسل ذخيرة الأجسام المضادة عن عدد من التغييرات المهمة المرتبطة بالعمر, بما في ذلك عدد أقل من الحيوانات المستنسخة والتسلسلات الفريدة, زيادة الطفرة المرجعية, توسعات نسجية أكثر تواترا وأكبر, تغيير اختيار الخلية B, وتغيير نحو الذاكرة. مقصورة. في حين أن تنوع الذخيرة داخل الأفراد يتناقص مع تقدم العمر, يزداد التباين بين الأفراد, وتختلف ذخيرة الأفراد الأكبر سنًا عن بعضها البعض أكثر من ذخيرة الشباب.

Es difícil estudiar el sistema inmunológico de un ser humano durante toda su vida porque viven mucho tiempo. Además, solo se pueden estudiar los anticuerpos en la sangre periférica, ya que es problemático obtener muestras de otros tejidos

عمل فريق بحثبقيادة داريو ريكاردو فالينزانو من معهد ماكس بلانك لعلم الأحياء للشيخوخة في كولونيا، ألمانيا، حول هذه المشكلة، وحقق فيما إذا كانت أسماك الكيليفيش قصيرة العمر تعاني من شيخوخة الجهاز المناعي. في الواقع، وجدوا أنه في وقت مبكر من أربعة أشهر من العمر، لديهم أجسام مضادة متداولة أقل تنوعًا مقارنة بالأسماك الأصغر سنًا، مما قد يساهم في انخفاض عام في وظيفة المناعة. يتم نشر النتائج التي توصل إليها في المجلة المتخصصة eLife Sciences Publication.

يجب أن يستجيب الجهاز المناعي باستمرار لهجمات مسببات الأمراض الجديدة وأن يتذكرها ليتم حمايتها أثناء العدوى التالية. لهذا الغرض، تقوم الخلايا البائية ببناء مستودع للمعلومات وتنتج مجموعة متنوعة من الأجسام المضادة التي يمكنها التعرف مباشرة على مسببات الأمراض. يوضح فالنزانو، الذي قاد البحث: «أردنا أن نعرف عن ذخيرة الأجسام المضادة في الشيخوخة». من الصعب دراسة الجهاز المناعي للإنسان طوال حياته لأنهم يعيشون لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن دراسة الأجسام المضادة إلا في الدم المحيطي، لأنه من الصعب الحصول على عينات من الأنسجة الأخرى. هذا هو السبب في أننا نستخدم killis. إنها أسماك لها عمر قصير جدًا ويمكننا الحصول على عينات من أنسجة مختلفة». كيليس هي أقصر الفقاريات التي يمكن الحفاظ عليها في المختبر. إنهم يعيشون من ثلاثة إلى أربعة أشهر فقط، ويعمرون في وقت قصير وأصبحوا محور البحث حول الشيخوخة في السنوات الأخيرة بسبب هذه الخصائص.

El repertorio de anticuerpos intestinales de los killis exhibe una pérdida de diversidad dependiente de la edad mucho más dramática que el cuerpo en su conjunto Europa Press

أجرى العلماء التجارب الأولى في تسلسل الذخيرة المناعية في هذا النوع، مما يدل على أن الكبار killis يعبر عن ذخيرة سلسلة وفردية أنهم يعانون من فقدان سريع للتنوع مع تقدم العمر. «من خلال تسلسل ذخيرة العينات المعوية المعزولة، وجدنا أيضًا أن ذخيرة الأجسام المضادة المعوية من الكيليتات تظهر خسارة أكثر دراماتيكية تعتمد على العمر للتنوع من الجسم ككل، ربما بسبب انتشار أعلى بكثير. من الحيوانات المستنسخة توسعت في الأمعاء، وأن فقدان التنوع هذا يرتبط بالتغيرات في التعبير الجيني التي تشير إلى انخفاض نشاط الخلايا البائية «، قال المتخصص.

تمكن الباحثون من وصف جميع الأجسام المضادة التي تنتجها الكيليتات بدقة كبيرة. ووجدوا أن كبار السن لديهم أنواع مختلفة من الأجسام المضادة في دمائهم عن الأسماك الأصغر سنا. كان لديهم أيضًا تنوع أقل من الأجسام المضادة في جميع أنحاء الجسم. «إذا كان لدينا عدد أقل من الأجسام المضادة المختلفة مع تقدمنا في العمر، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض القدرة على الاستجابة للعدوى. الآن نريد أن نحقق المزيد من التحقيق في سبب فقدان الخلايا البائية لقدرتها على إنتاج أجسام مضادة مختلفة وما إذا كان من الممكن لها تجديد شبابها وبالتالي استعادة هذه القدرة «، يخلص فالنزانو.

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