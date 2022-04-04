موسم الأمطار: أكثر من 5000 شخص متضررون بالفعل و 10 قتلى

في 15 مارس، بدأ موسم الأمطار الجديد رسميًا في البلاد. ووفقا للوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث (UNGRD)، مع تاريخ نهائي هو 3 أبريل، تم تسجيل 149 حدثا في الأراضي الوطنية في 101 بلدية في 15 مقاطعة، مع كونديناماركا، كاوكا، أنتيوكيا، هويلا، نارينيو ومنطقة البن هي الأكثر تضررا.

وقد ألحقت الأحداث الضرر بـ 2,365 عائلة تمثل أكثر من 5500 شخص، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين. وبالمثل، تم تدمير 22 منزلاً وتأثر 736 منزلاً آخر.

وبالمثل، أكد أن تقارير البنية التحتية تشير إلى حدوث أضرار في 205 طرق في البلد، وكذلك على 15 مركبة وجسرين للمشاة. كما تلحق الضرر بـ 21 قناة و 12 مجاري و 8 مؤسسات تعليمية.

وفي نارينيو، وبعد تسجيل حالة الطوارئ في أنكويا، تم إنشاء مركز قيادة موحد بهدف إقامة صلة بين حكومة نارينيو، ومكتب عمدة البلدية، وهيئة الإغاثة، لدعم استراتيجية الاستجابة للمجتمعات المحلية والهياكل الأساسية المتضررة من هطول الأمطار.

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«وستواصل السلطات الإخلاء الوقائي للأسر في المناطق المعرضة للخطر؛ وستواصل إدارة التنمية الزراعية تقييم جميع المنازل المعرضة للخطر، ومن قبل إدارة البنية التحتية للإدارات، وسيتم إحراز تقدم في خطة استعادة البنية التحتية للطرق المتضررة والتدخل من نقاد المواقع. هناك العديد من القنوات المتضررة، وبالتالي، فإن خطة إدارة المياه في نارينيو ستوفر الدعم الفني والإداري لدعم المجتمعات في قضايا مياه الشرب والصرف الصحي الأساسية «، قالت المديرية الإدارية لإدارة المخاطر في هذا القسم.

في سانتاندر، في 3 أبريل، حدثت حالة طوارئ بسبب تجاوز تيار El Canelo وتم تسجيل الإغلاق الكلي على الطريق المؤدي من ملقة إلى لوس كوروس في القطاع المعروف باسم La Batea بسبب الانهيار الكلي للعائم مما أدى إلى فقدان البنك. وتورد المعلومات بالتفصيل أن الوضع لا يزال قيد المعالجة بآلية من إنفياس ومكتب إدارة المخاطر التابع للإدارة.

وفقًا لـ IDEAM، سيستمر هطول الأمطار حتى مايو، خاصة بالنسبة لمناطق الأنديز والمحيط الهادئ. وبالمثل، بالنسبة لمنطقة أورينوكيا والأمازون، يتم إنشاء ظروف أخرى مثل دخول الكتل الرطبة من جنوب القارة، بحيث يبدأ الانتقال من هطول الأمطار الأقل إلى المزيد من الأمطار في هذه المنطقة.

في منطقة البحر الكاريبي، من المتوقع حدوث زيادة كبيرة مقارنة بشهر مارس، وبشكل أكثر دقة في جنوب بوليفار وسيزار. كما أشار المعهد إلى أنه من المتوقع حدوث كميات من الأمطار تصل إلى 30٪ فوق المعدل الطبيعي لهذا الموسم ليس فقط في المنطقة المعنية، ولكن أيضًا في الجزيرة الجزرية (أرخبيل سان أندريس وبروفيدنسيا) وأنديز وأورينوكيا.

وفي مواجهة الوضع، أكدت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث أنها قادت تفعيل اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث من أجل إضفاء الطابع الاجتماعي على قدرات النظام الوطني لإدارة المخاطر ونشر خطة الاستجابة الوطنية لمواجهة هذا الوقت من العام.

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